疫境重新部署 初創企業拓商機

近年，香港掀起一股創業風潮，初創企業數目由2015年的1,558間，飈升至2020年的3,360間。

香港貿發局一項最新調查顯示，本地創業者年輕且教育水平高，希望透過創業開發新產品和技術，而香港連繫海外市場的能力備受肯定，有助初創企業茁壯成長。

然而，過去一年，疫情為初創企業帶來負面影響，打亂了他們拓展業務的節奏。因應業界需求，貿發局將舉辦初創企業培育計劃「創業快綫」以及一系列推廣活動，全方位協助創業者尋找資金、建立人脈、拓展市場及提升知名度。

過去數年，政府施政重點之一，是為初創企業創造有利的營商環境，並循8大方向加強創科發展，包括增加研發資源、滙聚科技人才、提供創投資金、提供科研基建、檢視現行法例和法規、開放政府數據、改變採購制度，以及加強科普教育。

大致滿意港初創生態系統

根據調查，初創企業目前雖然面對不易贏得客戶信任、營商成本增加、市場競爭激烈等挑戰，但他們大致滿意香港的初創生態系統，尤其是在知識產權保障、科技應用、與海外市場接軌3方面給予最高評分（6.76、6.49、6.48，滿分為10），平均得分則為6.52，整體滿意度屬中上水平，而新興行業如生物科技及保健業、新經濟和新零售相關行業，給分較高。

足夠的資金對初創發展業務最為重要。不過，只有少數初創企業能夠於創業初期成功從私人市場募集資金，包括孵化器或加速器（15%）、再投資（10%）、天使投資（7%）、眾籌（4%）和風險投資（3%）。平均而言，創業者的個人儲蓄佔每間初創企業的創業資金接近6成（59%），其餘來自親朋好友、政府資助和銀行貸款。

然而，相對財政支援，初創更樂見政府及商界多使用本地創新產品及服務，認為這更有利他們長遠發展。

至於市場覆蓋的範圍，由於初創企業成立初期規模較小，大多數受訪企業現時專注於香港市場，平均超過8成（83%）業務來自本地，9%來自中國內地，餘下8%來自海外市場，當中以東南亞市場最受歡迎。受訪初創表示，相對於亞洲其他地區，東南亞市場的競爭較少，語言溝通亦較少障礙。

拓灣區業務 機會挑戰並存

此外，近半受訪者亦有意進一步拓展大灣區業務，認為營商成本較低，以及市場龐大。問及初創企業拓展粵港澳大灣區市場時遇到的困難和障礙，43%受訪者有感內地的體制（包括稅務、法律制度等）與香港有異，擔心市場行情充滿不確定性的佔39%，另有34%認為存在文化差異，以及擔心市場資訊不足或透明度不高。

初創企業應緊貼大灣區的發展，只要找到合適的發展方向，以大灣區的市場規模，無疑是香港初創企業向外發展的主要市場之一；企業可充分利用大灣區的資源，包括較低的營運成本、充足的人才資源及技術水平等發展業務。

是次調查結果，有助我們進一步了解初創企業面對的困難和需要，以制定更合適的支援計劃和推廣策略。疫情下建立了新常態，亦令不少初創企業研發的技術得以商業化，以及廣泛應用在不同的層面上。

貿發局會繼續全力支援創業者，讓他們在「疫」境中拓展業務，並向國際買家推廣香港在創新科技的優勢。

今年我們將會集中資源舉辦4大活動支援創業者：

（1）舉辦「樂聚香港．初創巡禮」（Hong Kong Start-up Fiesta），滙聚創業生態圈各式活動，推動知識轉移、促進意念交流、建立夥伴合作，為創業者帶來發展新機遇；

（2）擴大「創業快綫」（Start-up Express）規模，通過指導計劃培育創業人才，讓他們掌握最新科技、撰寫商業計劃書及提案技巧，並提供拓展海外市場機會；

（3）再度舉辦「香港知識產權創業比賽」（IPHatch Hong Kong），讓初創企業把Panasonic、Nokia、Ricoh的現有科技專利作創新的商業應用，促進科技巨企與初創企業建立策略合作關係；

（4）我們亦計劃在11月舉辦考察團，率領科技業及初創企業走訪大灣區，並舉辦圓桌會議、項目提案及交流活動，讓初創企業與大灣區的潛在投資者及合作夥伴共商合作。

貿發局計劃邀請數碼港、香港科技園、投資推廣署、多家大學及初創組織，於5至6月期間共同舉行各類型初創活動，並在5月5日舉行「樂聚香港．初創巡禮」開幕禮。

鼓勵藉創新理念 把技術「落地」

當中，我們會與香港工業總會以及香港青年協會分別合辦兩項嶄新活動：「創企『闖』企：方案日」（Enterprise Connect：Solution Day）以及「青創體驗營」（Young Founders' Camp），前者鼓勵企業利用初創的創新理念，協助他們把科技應用在不同層面，並把技術「落地」，同時鼓勵港商破舊立新，利用嶄新解決方案，開創新業務或提升營運效率；後者則讓青年創業家發揮所長，因應貿發局業務發展需要提出解決方案，並在貿發局主辦的活動如「創智營商博覽」及「創業日」上，驗證營商意念是否可行。

此外，貿發局會出版《創業快綫》數碼特刊，分享「創業快綫」得獎者的成功故事。今年我們增設「創業快綫」大師賽（Master League），讓過去的優勝初創展示他們如何透過「創業快綫」讓其業務進一步擴展。

第四屆「創業快綫」培育計劃現正公開招募，歡迎聚焦人工智能和機械人、擴增實境／虛擬實境、大數據、生物科技、物聯網、金融科技和智慧城市的初創企業參加，截止日期為5月12日，詳情請參閱https://info.hktdc.com/startupexpress/tc/index.html。

這項活動除了提供廣泛的宣傳機會外，最大特色是協助初創投入商業世界，在國際活動中建立環球商網，坐上擴展業務的高速列車。優勝者將獲安排與商界領袖會面取經，以及參加考察團、展覽會，並與潛在投資者、買家和合作夥伴會面。得獎者有機會參與國際展覽如美國拉斯維加斯消費電子展（CES）、西班牙世界行動通訊大會（Mobile World Congress）等，汲取實戰經驗。

以上是貿發局今年計劃的部分活動，希望這些舉措能夠協助初創企業消弭疫情帶來的衝擊，因時制宜重新部署業務拓展步伐，並在挑戰中找到新商機。

▲ 只要找到合適的發展方向，以大灣區的市場規模，無疑是香港初創企業向外發展的主要市場。（資料圖片）