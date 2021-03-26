安克雷奇的中美攻防戰

中美外交要員在人口不到30萬的「小鎮」安克雷奇（Anchorage）所舉行的會議，很可能會被視為中美關係的一個里程碑。會議所在地Captain Cook酒店我4年前曾經住過，它毫不起眼，但這更襯托出雙方攻防戰的精采百出。中國的網民雖對布林肯及沙利文的能力頗有輕貶，但我看了幾次錄像後，倒是認為他們也非尋常之輩，發言內容處處暗藏殺着，不可輕視，只是他們遇上了一個紅臉、一個白臉的兩位絕世高手，被剋制得慌張失措，大敗而回。就連當作配角的繙譯員，中國也突然冒出個技驚四座的冷艷美女張京，她所作的繙譯雖有小地方我不甚同意，例如「倒打一耙是不行的」譯得不夠霸氣，但她一樣完勝美方那位也是繙譯界高人的紫髮婦人鍾嵐。張京一開口不但使她立時紅遍網絡，也同時使人感到中國人才庫的深不可測。

美重作馮婦 爭取他國共同遏華

美方對這次會議本來打着甚麼如意算盤？面對中國的崛起，美國較為符合自身短綫利益的策略是合縱連橫，拉攏其他國家孤立中國，奧巴馬年代的「泛太平洋夥伴」（TPP）便是依從此種思維。到了患有「惡意自戀症」的特朗普，美國政府自以為所有國家都要屈從於美國，中國亦不例外，所以放棄了多邊主義，改為單挑中國，不但招致一事無成，還將美國孤立了起來。拜登明白美國相對於中國已無多少優勢，急忙重作馮婦，高呼「美國回來了！」，再次爭取其他國家支持共同遏制中國的崛起。

拉攏附庸國 兩大考慮因素

這會成功嗎？其他國家深明美國這樣做是要維護自己「一哥」的地位，「阿一」害怕「阿二」要追上來，別國為何要把自己插在中間？最好的策略，便是對美國虛與委蛇。中國發展迅速，美國停滯，此種對美國時不利合的局面，不好應付。美國拉攏附庸國，除了靠自己的軍事力量外，主要須考慮兩個因素。

第一是經濟利益。中國在國際上的經濟影響力早已超過美國，世界上不到200個國家中，有130個國家的最大貿易夥伴已是中國。某國若選站在美國一邊，不怕中國懲罰自招損失嗎？而中國早已具備此種能力，最近H&M因抵制新疆棉花，被中國人民反擊，一夜間在中國全綫垮了下來，便是一例；就連美國自己也深恐中國拋售美債，打亂其刺激經濟大計。美國若要拉攏別國，必須先安撫她們，但美國沒有多少利益分派出去，便只能告訴這些國家，若她們肯與美國站在一起，美國會充當她們的宗主，向中國施壓，不容許中國制裁她們。

當這些附庸國對美國唯唯諾諾時，美國便可向中國顯示「實力」：「你瞧！我的盟國都支持我，我實力強大，你還敢經濟脅逼我的盟國嗎？」在安克雷奇會議中，布林肯正用上這一招。

中方還招之道，是直指美國並無資格在中國面前從實力角度出來訓話，又指外國都對中國抱怨只是美方自己的臆想。看樣子，中國對不堪美國壓力而選邊靠攏美國的附庸，只會加大力度打擊她們的利益，以達致殺雞儆猴的效果，美國因自己無力提供利益誘因，此種結盟容易被瓦解。早在戰國時代，中國已對此等策略了然於胸，澳洲、加拿大，甚至歐盟中某些國家都要付出代價。不打盟主，集中打附庸，正是主調。

第二個因素是價值觀及國際秩序。布林肯在開場白中便以港人及維吾爾人的代言人自居，辯說中國在香港及新疆的所作所為，破壞了以規則為基礎的國際秩序，自然亦不符普世價值，所以這不是中國內政問題，換言之，美國及其盟國都有權利干預。

此等說辭雖然強詞奪理，但也頗為凌厲。在心理上，它利用了西方一些國家對新國際秩序的恐懼感，這200年來，世界不是英國主導便是美國主導，而現在大有她們不熟悉的中國取而代之之勢，這前景的不確定性，容易使一些國家思想保守，忐忑不安。美國是二次大戰後國際規則與秩序的主要締奠者，聽從這些規則幾乎便等於聽從美國的指揮，美國說你違規，你便是違規，例如她自稱代表港人譴責中國，港人也不能有異議。

中國的回應之道卻是大拙勝巧，一劍封喉。楊潔篪一口否定美國與少數西方國家制定的規則便等同國際承認的規則，中國只會視聯合國的規則為國際規則的核心。此說暗藏玄機，布林肯等人有苦自己知：在聯合國有關國際問題的多項表決中，美國常常一敗塗地，幾票輸給百多票，所以特朗普十分憤恨聯合國，從而退出其多個組織。

普世價值 華「借殼」重新定義

至於普世價值，中國並不否定這個概念，反而「借殼上市」，用中國的價值「和平、發展、公平、正義、民主、自由」重新定義普世價值。要注意，一用這些價值，美國便不成樣子：在伊拉克、敘利亞等地挑起戰爭，以致數十萬人死亡，難民無數，不但破壞了和平，阻礙別人發展，更無公平正義可言，處處觸及美國不想別人提起的痛腳，「人權教師爺」的角色豈不變得可笑？其實以人口而論，整個西方國家的人口尚未達到中國的三分之二，如何敢以少數政府的規則或價值視為普世？

在10年前，中國作出這些論述或許時機未成熟，但2019年香港的黑暴已成功令中國絕大部分人民對西方的政治制度和政治操弄十分反感，再加上疫情中美國屢屢馬失前蹄，而中國卻十分成功，令世界不少人對美式制度與價值產生深刻懷疑，中國於這次安克雷奇會議的論述便得到很大的效果，中國人民更是感到興奮，這對鞏固習近平的地位亦有好處。

▲ 中美外交要員日前在安克雷奇所舉行的會議，很可能會被視為中美關係的一個里程碑。（中新社資料圖片）