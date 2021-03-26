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追蹤野生動物 優化科技更人道

評論版 2021/03/26

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西貢有牛隻疑受全球定位追蹤器頸圈困擾而落淚，而大埔道一處停車場的鐵絲圍欄疑將野猴割得皮開肉裂，都引起市民關注。當局須考慮優化現有設施與做法，更人道對待野生動物，以釋市民憂慮。

芯片取代頸圈 野牛不再流淚

編號為「531」的流浪牛早前被拍攝到不斷搖頭嘗試擺脫頸圈、及不斷落淚，引起市民熱議。

漁護署發文解釋，為野牛戴全球定位追蹤器頸圈做實驗，旨在協助進行「牛隻數量及分布普查」，以了解牛隻的行走路綫與逗留地點，以助制定相關措施，尤其是減少涉及牛隻的交通意外。不過，不少市民看到流浪牛流淚照，對當局的解畫不滿意。

莫論牛隻，即使人類終日佩戴頸飾物也會感到不適。

當下科技發達，有更好的方法幫助當局追蹤牛隻。

加拿大、歐洲與澳洲等地的牧場早有使用無綫射頻辨識（RFID）微芯片追蹤牛隻，此類芯片可以植入動物皮膚、或放在食物內讓牠們吞下，更方便牧場主查看牛隻的品種、體重、生育歷史與健康紀錄等資料，更可得知牠們身處的地點。

芯片比起頸圈還有一大優勢，便是其永久性質。時下的貓主與狗主已可替寵物植入晶片，防止牠們走失。

此類技術更可用於追蹤野生動物去向，例如美國魚類及野生動物管理局早有使用一款名為AVID的微芯片系統追蹤北美野牛、馴鹿、棕熊等野生動物。

太陽能電網 震懾猴子防誤傷

除了流浪牛落淚，市民亦高度關注位於金山郊野公園附近大埔道停車場的野猴。

事關該處停車場加裝帶倒刺的鐵絲圍欄，有傳媒與市民皆發現附近不少猴子身上滿是傷痕，乃至失去手臂或尾巴，懷疑被鐵綫刺傷。

漁護署引述獸醫評估表示，有關猴子的傷勢並非由圍欄造成，亦未發現有相關情況，惟仍難讓市民信服。

有市民指，新設的鐵絲網不但不能阻止猴子攀爬翻越，更可能在牠們打架或逃走時構成誤傷，亦有意見認為可用微微傾斜的透明膠板取代，防止猴子攀爬。

外地相關文獻指，由聚氯乙烯（PVC）包裹的鐵絲網若能在特定角度擺設，不但不會傷及猴子，亦可防止牠們翻越，不過仍需留意鐵絲網附近有否樹木，因為猴子可以爬樹以避過圍欄。

印度帕瑪爾園林大學為應對猴子、野豬等動物偷食校園內的農作物，更專門引入一款太陽能電網，該太陽能鐵絲網通電後可以發出極為短暫又不致命的電流，對入侵的野生動物起心理震懾作用，更設有警報系統通知保安前來查看。

校方曾表示該系統運行以來再無猴子前來偷食，亦相對具成本效益。

港府對野生動物採取措施前應諮詢專家意見，務求研究出一些大眾可接受的方式進行追蹤或隔離。

西貢有牛隻疑受全球定位追蹤器頸圈困擾而落淚，引起市民關注。（資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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