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深井+屯門紫藤花絕美綻放 攝影達人3個貼士教拍花卉美態

副刊版 2021/03/26

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紫藤的花期約於3月下旬至4月上旬左右，現在賞花是最佳時機。拍友告知，深井清快塘喜香農莊的紫藤花，已開得很燦爛。位於荃灣元荃古道的清快塘，是始建於清朝乾隆年間的古老村落。清快塘喜香農莊由老村民建於

...

欄名 : 旅事通

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