「婆婆，早晨，我是莫醫生。」威院跟年輕醫生巡房時，一句平常開場白。

80歲老病人瞪大眼睛望着醫生滿臉狐疑，過了好幾秒，她才奇怪地說：「原來你真係醫生，還以為你係無綫藝員，你識醫人咩？」

12年前的《咁至識食》，令某些人覺得醫生不務正業，但也有某些觀眾，覺得醫學資訊混在飲食節目中挺有趣，無論意見如何，難得的經歷倒為醫生帶來一份美好回憶。12年過後，很久沒有踏足電視台，這次志偉來電邀請參與《咁大件事點解無人講》，醫生一口答應，一方面希望鼓勵香港市民接種疫苗，另一方面有點心癢，電視台鎂光燈下，確實有其吸引力。

一般電視台拍攝前，會向藝員發通告，而嘉賓則會收到Producer的WhatsApp，因聽志偉說節目在星期一，「論盡」醫生竟沒費心細看短訊，豈知原來拍攝日子是星期天，醫生大安旨意周日行山，六時許才回家休息，正打算晚飯時，才驚覺拍攝是當晚八時，嚇了大跳，幸好急忙裝身也趕得上準時到達，若繼續大意便成千古罪人，影響拍攝進度了。這經歷再次肯定醫生無資格入行。

一同參與節目的，有其他醫生和藥劑師，除高永文醫生外，其他都不大認識，大家背景不同竟也很合拍，從不同角度看疫苗，並為各方問題作詳細解釋，可見有做節目天份的，不止醫生一人。

慶幸有緣可以過一下節目癮，同時也為港人帶來醫學資訊。