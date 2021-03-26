照顧過長者就會知，家居伏位處處，如：廁所、睡房、滑地板等，都很容易令長者滑倒或絆倒。因為先父也曾在家滑倒，我才驚覺家居安全對長者十分重要。很多家庭為了幼兒，極願意積極地布置一個安全家居，其實年邁的父母也需要我們付出同樣的心思。

若大家對家中長者（大B）都有這個心，但不知從何入手，那位於油麻地駿發花園的房協長者安居資源中心，必可為你解疑難。其團隊由職業治療師和社工組成，專業而有心，日前跟他們詳談，才得悉原來家居生活上可以有很多體貼長者的心思，大至家居裝修，小至善用高科技產品，他們都能提供諮詢服務。

該中心亦設有：一、導賞團（當中設有適合長者居住的示範單位，展示適合家居用的樂齡科技產品及長者友善輔助工具）。二、體驗團（利用虛擬VR和擴增AR實境讓參觀者代入長者的世界，體驗老化過程、身體功能的轉變）。三、健康探索團（有專人即時測試身體重要機能，並提供即時報告）。四、「智友善」家居探知館（專為認知障礙症人士而設的家居設計和實用擺設示範）。

我特別喜歡導賞團和健康探索團，強烈推介！導賞團帶我參觀兩個長者友善示範單位，令我得到不少靈感。團隊從世界各地搜羅高科技的輔助產品，原來在長者照顧服務界別裏，已可以去到這麼先進。健康探索團更可帶着家中大B一同參加，有專人替他們測試關節炎風險、肌肉量、肌少症及跌倒風險、眼內壓、黃斑點病變風險、認知障礙風險評估及體內年齡及內臟脂肪指數，即時得出報告後，團隊會提供有關家居所需要調節的建議。

房協此舉，不僅長者受惠，對身為中年子女的我們，也幫助不少，因為家中大B安居樂活、聽話健康，我們才可安心工作和生活。上網鍵入「房協長者安居資源中心」即可預約參觀，費用全免，亦不失為一項長者版的親子活動啊！

幸福的晚年生活，不應只顧念我們自己的將來，而是應從家中的大B開始。