Joel Robuchon x Perrier Jouet x LALIQUE 法式色香味奢華享受

法國，總予人一種浪漫奢華的感覺，令人不自覺的愛上。港人因疫情闊別法國逾一年，難免會有點牽掛。最近，法國著名香檳「巴黎之花」Perrier-Jouet聯乘米芝蓮3星餐廳L,Atelier de Joel

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