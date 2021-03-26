Joel Robuchon x Perrier Jouet x LALIQUE 法式色香味奢華享受 副刊版 2021/03/26 分享： 法國，總予人一種浪漫奢華的感覺，令人不自覺的愛上。港人因疫情闊別法國逾一年，難免會有點牽掛。最近，法國著名香檳「巴黎之花」Perrier-Jouet聯乘米芝蓮3星餐廳L,Atelier de Joel ... 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 中環國金軒x The French Window推出嘗味餐單連餐酒配對 2021/03/12 中環國金軒x The French Window推出嘗味餐單連餐酒配對 把文學化成佳餚 細味愛玲宴 2021/03/12 把文學化成佳餚 細味愛玲宴 前日本領事館主廚掌舵 將軍澳南高級日式鐵板燒 2021/03/12 前日本領事館主廚掌舵 將軍澳南高級日式鐵板燒 九龍香格里拉聯乘Crabtree & Evelyn 打造特色下午茶 2021/02/26 九龍香格里拉聯乘Crabtree & Evelyn 打造特色下午茶 洋溢銀座奇幻風 文華東方酒店全新日式居酒屋 2021/02/26 洋溢銀座奇幻風 文華東方酒店全新日式居酒屋 飲食資訊 品牌 設計 餐廳 餐飲 美食 中環 法國 魚 甜品 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入