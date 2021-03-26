美遏華打金融戰 港自強不息危轉機

中美關係近期急轉直下，美國監管機構決定執行前朝留下的審計要求，隨即震散了當地的中概股。不僅科企、商界因為兩地相左的法規左右做人難，白宮今後在金融系統上旨在箝制和挫損北京的種種辣招，亦相信以香港為主要戰場，即使本港國際金融中心的根基穩健，亦必須超前準備，小心謹慎應對。

美續前朝打壓 審計留難華企

美國證監會周三發表聲明，開始實施前總統特朗普去年12月簽署的《外國公司問責法案》。倘若任何公司連續3年不符當地審計標準，將須在紐交所或納斯達克退市。

雖然美方宣稱，核數只為防止投資者蒙受詐騙，但由於中方素以國安憂慮為由，拒讓美國查核中資公司的會計底稿，中概股原本已難做到面面俱圓。

美證監竟還要求，上市公司須證明並非由外國政府持有或控制，且要點名任何有中共黨籍的董事，結果百度 （09888） 和阿里巴巴 （09988） 昨在第二上市的香港市場領跌科網股，各瀉9.65%和3.91%。

由貿易、科技到金融，美國在特朗普任內肆意編織理由遏阻中國，拜登就任總統後，迅即暫緩禁制當地財金界投資所謂解放軍關聯企業，一度令人以為中美在金融市場可暫時休戰。不過，從阿拉斯加會談前後，中美不斷開火可見，拜登毫無疑問延續了特朗普的制華立場，審核中概股則堪稱是重啟金融戰綫的第一炮。

拜登政府近期每次與中國交鋒，總不忘在香港、台灣和新疆3個議題點火。霎時間，去年令國際、尤其本港財金市場飽吃驚風散的威脅，如禁做受制裁人士生意、禁用美元結算等，忽然再成潛在顧慮，本港恐要變成中美角力的磨心和主戰場。

盡管中國銀保監會主席郭樹清不久前申明，中國的銀行業、保險業系統，以及香港的中外資機構，俱只會執行當地法例，不會奉行美國制裁，但任何有國際業務的財金公司，都會懼怕掉入美國的長臂管轄範圍，證諸近期一直有本港官員透露要關閉銀行戶口、還清按揭貸款等等。

港金融根基穩 及早籌謀對策

當然，本港金融中心的根基穩固，投資者仍能憧憬，個別如港交所 （00388） 能受惠中概股加快回流上市，依據專業人士意見制定的全球金融中心指數，更剛提升了本港的排名1級，至第4。

財政司司長陳茂波和金管局總裁余偉文均已解釋，香港目前資金流動，正常不過。銀行體系存款總額，前年和去年升了2.9%及5.4%，而港滙近期轉弱，不過是內地新股在港上市集資後，將資金兌換到內地發展。

中國未來要平視世界，定要突破美國的環球霸權，香港正是中資股和人民幣駁通全球的重要跳板。中美愈是交惡，白宮愈會肆意羅織更多理由，全方位對華發炮。本港未來更要自強不息，及早籌謀對策，並小心緩減內地在金融市場所受衝擊，助更多中資公司在港吸引更多國際資金。

按最有效率的自由經濟原則運作的資金丶企業及投資者，縱面對愁煞風險的環境，還是會選擇自由進出丶運作，不受政治干擾迫害的環境活動。對很多理性資金丶企業及投資者而言，美國動輒制裁丶改變市場規則等，現已成為因政治目的丶利己而干預自由經濟的市場，正逐步失去其吸引力！

責任編輯：黃鑠安