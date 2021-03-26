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復活節去淺水灣The Pulse 小孩毛孩齊樂透

行政人員版 04:00 2021/03/26

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今個復活節，毛孩大把去好處！黛安知道，淺水灣The Pulse商場下月2日起，將一連5日舉行「繽蹦跳跳復活節彩蛋定向」，最啱一家大細去享天倫樂。事關小朋友憑闖關遊戲就有機會贏取豐富禮物，毛孩主人幫愛寵打卡，亦可換領限量寵物禮品。

復活節期間商場亦會推出消費優惠，買滿1,000元即有機會獲得100元餐飲禮券、50元禮券或神秘禮物。至於商場1、2樓亦設置咗10個復活蛋捕獲點，憑即日消費就可換領任務卡，畀小朋友動腦筋將謎題逐個破解，成功挑戰小遊戲，集齊印章就可以贏大獎。

期內商場另會舉行「毛孩復活節萌照召集」活動，唔同角落都擺滿可愛造型氣球，主子只要幫毛孩影張靚相，上載到ig兼tag埋#the pulse，就可換領限量寵物禮品。

另外，位於沙田市中心嘅HomeSquare，即日起至4月11日，逢星期六、日及公眾假期亦會舉行《寵物‧家‧市集》，場內超過20個檔位會出售本地自家製手作，包括寵物得意衣物、天然健康食品，以至疫情必備嘅寵物清潔用品等。

商場仲好細心，同隔離沙田新城市廣場合作，提供免費租借寵物車服務，掃完貨行過去寵物公園放電，玩足全日都得啦。

本文轉載自《晴報

主人們幫毛孩影張靚相，上載到ig兼tag埋#the pulse，就可換限量禮品。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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