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創業後目標只是生存？

行政人員版 04:00 2021/03/26

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很多人認為做人要定遠大的目標，才能有所成就；因為當目標定得高的時候，即使未能完全達標，到達終點時的成績也不會太差。

而且高目標比低目標更令人興奮，更有動力去實行。再者，高目標會激發創意，想出不一樣的點子去完成目標。

這些我都認同，年輕時我也的確定了一些事業和財務的目標，當時看來似乎很難達標，但結果還是提早完成，甚至獲得比原來目標更好的成績。

但我創業後，卻真的再沒有定甚麼目標，我從沒有計劃過用多少時間建立多大的規模。如果有甚麼目標的話，我會說「生存」，好像很沒大志似的。

可能對於經營企業來說，生存已經是很高的目標。我們經常聽到初創的夭折率有多高，尋找企業的生存模式，已經是很大的動力，也是激發創意的泉源。要生存下去已經不容易，要永續經營更加困難，我們經常遇上突然的衝擊，無論市場或行業都充滿變數，像這個新冠疫情，一些久經風浪的企業也倒下了，所以生存的確不容易。

可是，單單生存很難叫人興奮。如果我們食飽便睡，睡飽便吃，終日無所事事的話，我們的生存也毫無意義。我們雖然沒有長短期目標，但我們都擁有同一個理想，就是和員工共享成果，證明這更有生命力，這就是我們生存的動力。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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