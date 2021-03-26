高壓殺菌延長食品天然保質期20倍　創新研發添拓展環球市場潛力

現代人追求健康飲食，對食物品質亦愈來愈有要求。為迎接這世界潮流帶來的商機，不少食品及飲品製造商都開始鑽研保鮮、殺菌等技術，以提升產品質素，甚至善用技術去開發新產品，以開拓市場。本地一間供應果汁的製造商Fresh-cut Produces Ltd，早年以經營水果批發及了加工為主，近年看準天然果汁大行其道，委託香港生產力促進局（生產力局）設置「食品高壓處理系統」（即HPP），而研發亦獲得香港特區政府創新科技署「投資研發現金回贈計劃」資助，以超高壓殺菌技術生產天然果汁，大大延長保質期外，更能保留原有味道和質感。

研發食品高壓處理系統 延長天然保質期20倍

「無添加」、「健康」、「原汁原味」、「安全」等字眼，是吸引現今大眾購買食物及飲品的關鍵詞，過去一直從事水果批發加工生意的Fresh-cut Produces Ltd董事長趙錦棠一早已看準這些飲食潮流，希望拓展生意。有見天然果汁於本地甚至內地和海外也有潛在市場，趙錦棠一直希望利用科技去延長果汁的保質期，希望果汁產品可以運送到目標市場，能既保持新鮮原味，又能確保食品安全，「我們希望客人飲用到原味的新鮮果汁，所以尋找安全又合適的殺菌和保鮮技術，是開展這個新業務的第一步。」

▲ Fresh-cut Produces Ltd董事長趙錦棠決定於廠房設置由生產力局研發的「食品高壓處理系統」（HPP），生產天然果汁。

事實上，一般傳統殺菌方法，普遍透過不同程度加熱殺死食物或飲品中細菌，卻有機會令食品營養流失，甚至改變味道和質感。要味道與安全並存，趙錦棠最終委託香港生產力促進局（生產力局）設置自家研發的「食品高壓處理系統」（High Pressure Food Processing System for Packaged Food，HPP），原理是在常溫下利用超高壓力殺菌，保存食品原汁原味的同時，也在不加防腐劑情況下將食品保質期有效延長達20倍，毋須依賴低溫防腐，更可節省冷鏈物流和冷凍儲存的成本及能源。



高壓殺菌免加熱 助保持味道及營養價值

所謂「超高壓力殺菌」，是一項應用於包裝食品的冷加工殺菌技術，利用超高壓力（300至600Mpa）把包裝食品加壓，破壞微生物的細胞膜，令食品裡面的細菌死亡、蛋白質變性或酵素失去活性，達到殺菌或抑制生長的效果，減低食品腐壞的機會。值得一提的是，當壓力達到600 Mpa下，重量相當於200隻「大笨象」，每隻重3000公斤，同時坐上一張普通光碟，高壓程度可想而知。而HPP在加壓過程中，未有將食物進行加熱處理，大大減少食品質素下降或者營養流失，保持原有的營養價值和味道。



環保節能兼提升產品競爭力

相對於傳統方法，高壓處理技術有效延長食品的保質期。以新鮮果汁為例，存放在4℃或以下的保質期大約是3日；而經過高壓處理殺菌的產品，保存60日後仍可安全飲用。生產力局高級顧問（食品安全及加工） 雷凱茵指出，延長食物保質期相等於延長貨架期，有助降低食品製造商的營運風險，無論零售商或超級市場經營者也受惠。而經過高壓處理的食品，毋須依靠低溫防腐，可節省冷鏈物流和冷凍儲存的成本及能源，並指除了果汁外，食肉製品、飲品、醬料、急凍海鮮等亦可使用HPP，「例如大家常常吃到的薯仔沙律，也能在無添加情況下由5日保質期延長至20日。」

▲ 高壓處理技術有效延長食品的保質期，以新鮮果汁為例，存放在4℃或以下的保質期大約是3日；而經過高壓處理殺菌的產品，保存60日後仍可安全飲用。

另外，雷凱茵又補充指，從環保的角度，食品高壓處理設備沒有加熱裝置，可減少能源消耗及熱能排放，而用水亦可循環回收，不會產生污水，符合可持續發展策略。新方法更可避免使用防腐劑，既迎合消費者對健康飲食的追求，也符合歐盟食品「潔淨標籤」（Clean Label）的市場趨勢，增強食品製造商的競爭力。

▲ 生產力局高級顧問（食品安全及加工） 雷凱茵指出，延長食物保質期相等於延長貨架期，有助降低食品製造商的營運風險，無論零售商或超級市場經營者也受惠。

「投資研發現金回贈計劃」助研發 拓展國內及外地市場更見優勢

至於Fresh-cut Produces Ltd設置HPP系統後，生產力局的專家亦有為其公司員工提供系統操作培訓及其他支援服務，亦已順利開展天然果汁業務，除與本地超市合作推出產品外，亦有供應到酒店及航空公司等，董事長趙錦棠坦言，能夠安全有效地延長果汁的保質期，對拓展國內及外地市場有一定優勢，而研發亦獲得創新科技署「投資研發現金回贈計劃」資助，可獲回贈項目開支40%，減輕研發開支。

▲ Fresh-cut Produces Ltd亦獲得香港特區政府創新科技署「投資研發現金回贈計劃」資助，研發及設置HPP系統。

創新科技署創新及科技基金推出的「投資研發現金回贈計劃」，旨在鼓勵私營機構投放更多資源進行研發，並鼓勵公司與本地公營科研機構加強合作，符合資格企業獲創新及科技基金資助的研發項目，或與指定本地公營科研機構合作項目，可獲40%的現金回贈。



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