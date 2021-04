糖尿病患者避疫不覆診難控病情　醫生呼籲及早穩定病情　接種疫苗減低感染風險

新冠肺炎疫苗接種計劃已開展,對於本港70萬名糖尿病患者來說,應否接種疫苗是一大課題。內分泌及糖尿科林景欣醫生表示,「幾乎每個患者都問關於疫苗接種的問題。」究竟糖尿病患者應否接種、何時接種以及怎樣選擇疫苗?林醫生一一解答。



糖尿病患者新冠肺炎死亡率高三倍 避疫不覆診難控病情

疫情持續至今超過一年,對糖尿病患者構成莫大影響。林醫生指,糖尿病患者患新冠肺炎的死亡率較整體高三倍(7.3% 對比 2.3%)¹,不少患者因怕受感染而不出街,甚至不去覆診。「一般而言,糖尿病患者應該最少每3個月覆診一次,但不少患者因怕染疫,長達9個月,甚至1年未有覆診,難以知道病情是否受控。曾有一名二型糖尿病患者,不去覆診改而自行到社區藥房買藥,亦沒有自行監測血糖。直至有一天需要入院接受小手術,才驚覺血糖過高,要立即注射胰島素控制血糖水平。原本3日便可出院的小手術,最後因糖尿病情而足足住院一星期。」

很多患者以為留在家中或院舍,有助控制病情同時避疫,林醫生解釋,疫情下患者經常留在室內少運動,精神狀態亦較差,均可能影響糖尿病病情。此外,新冠病毒傳染性高,可經由家人或照顧者感染新冠病毒,較早前亦有確診病例懷疑是經大廈排污系統傳播,可說防不勝防。故此,為減低感染風險,除了戴口罩及保持社交距離外,患者應考慮接種疫苗,讓免疫系統準備好,即使接觸到病毒亦能作出抵抗。

▲ 內分泌及糖尿科林景欣醫生表示,糖尿病患者新冠肺炎死亡率較整體高三倍,呼籲患者控制病情,接種疫苗減感染風險

經醫生確定病情穩定 始接種疫苗

至於糖尿病患者應何時接種新冠疫苗,林醫生指接種疫苗的效益大於風險,但患者應先諮詢醫生,確保病情穩定才接種。「雖然愈早接種疫苗愈好,但患者不需急於一時,亦不應自行判斷病情是否穩定。最近有病人在覆診時提出希望接種新冠疫苗,但當時他的血糖指數並不太理想,所以建議他先控制病情,待下次覆診時若確定病情穩定才接種。」

關於何謂病情穩定,林醫生指因人而異,患者應諮詢其主診或家庭醫生。鑑於早前有市民接種疫苗後出現懷疑異常事件,政府近日亦向醫護人員發出科興疫苗接種指引²,指出長期病患者如病情不穩定或正調整治療方案等,應推遲疫苗接種。

以科學角度選擇疫苗

政府早前就3種新冠疫苗達成採購協議,其中科興及復必泰疫苗已開始接種。有見差不多每名患者及其家人均查詢該如何選擇疫苗,林醫生整合了科興及復必泰疫苗的詳情(見附表),「平均每10個求診或覆診的糖尿病患者,有7個都是60歲以上,所以希望簡潔地令他們明白兩種疫苗的分別,建議他們根據科學數據作分析,按個人情況作出選擇。」

▲ 林醫生建議患者及家人以科學數據分析,按及個人情況選擇最適合自己的新冠疫苗。

復必泰以色列大規模接種後研究有效率達9成 科興亦達世衞50%要求

以兩種已開始接種的疫苗來說,林醫生引述已刊登於《新英倫醫學期刊》,有關復必泰疫苗在以色列大規模接種後的研究數據³,涵蓋逾110萬人,其中59.6萬人已接種了兩劑疫苗,逾65,000人為二型糖尿病患者。研究推算疫苗有效率為92%,預防有症狀感染率達94%,預防住院及重症有效率分別為87%及92%。此外,糖尿病患者接種疫苗的有效率與普通人相若,亦與較早前已刊發於醫學期刊的第三期臨床研究數據有效率95%相約。

另外,英國對70歲以上長者進行疫苗接種研究⁴,初步研究指出接種兩劑復必泰疫苗後,預防感染的有效率為85-90%,可減44%住院和減51%死亡率。

至於科興疫苗,據香港疫苗顧問專家委員會公布的第 3 期臨床研究數據⁵,逾12,000名18歲或以上參與者(其中60歲或以上為316人)中,疫苗有效率為50.65至62.32%,達到世衞規定的50%有效率標準。至於60歲或以上士及長期病患者相關數據,則有待進一步研究。

林醫生強調,接種疫苗是走出疫境的有效可行方法,糖尿病患者應諮詢醫生,並積極與家人商討接種意向,而患者的家人亦應及早接種疫苗,以保障自己及家人,減低感染及傳播新冠病毒的風險。

附表 - 科興及復必泰疫苗疫苗資料 (截至3月30日資料)

