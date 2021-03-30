30歲前達致財務自由？Ryan及Keith分享3大成功關鍵

財務自由是很多香港人都追求的目標，今日訪問的故事主人翁Ryan、Keith 在30歲之前已經達到。

條條大路通羅馬，他們兩位達到財務自由的路徑不同。Ryan早在8年前便開始創業，成功創立兩盤生意，亦很早期已經意識到儲蓄投資的重要性，馬上將創業累積的本金投資到物業及股票市場裏面。同一時間，亦不斷學習，希望提升自己的投資技巧。就在數年前的一個投資課程上認識到Keith。

Keith 過去8年也在一間電腦工程公司工作，月薪大約$30,000，但卻透過大手買入爆升股，包括美團、富途等，累積$500萬本金，現在全職管理自己的股票組合及生意。

Ryan及Keith成為朋友之後，經常交換投資意見。以下是他們管理的其中一個股票倉的回報，盈利達到$200萬。

去年4月開始，他們決定透過YouTube「30歲財務自由」頻道分享股票分析，8個月來，他們分享的大部分股票均遠遠跑贏大市，更有2隻倍升股。

為了令廣大投資者在投資時有更好的部署和掌握，「30歲財務自由」YouTube頻道的Ryan及Keith將於未來兩星期舉辦免費綫上分享會，與大家深入分享他們的投資哲學、方法及經驗，期望能對他們帶來啟發。想得到他們投資心法的朋友就切勿錯過！

分享會內容包括：

‧如何靠股票投資達致財務自由，甚致創造超過2,000萬資產

‧怎樣發掘及投資倍升股（大量實證例子說明）

‧獨家系統：16個爆升股必備條件

‧未來10年最有爆升潛力的4個板塊

‧怎樣在科技高速發展的年代找到有效的投資風格

名額有限，有興趣的讀者請按以下連結報名：https://www.krvalue.com/freelesson

（資料由客戶提供）