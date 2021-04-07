遙距視像投保5大須知不可忽略

以數碼方式投保，除了自行透過保險公司網站平台外，也包括經保險中介人進行遙距視像投保。前者涵蓋結構較簡單、屬短期性質或以保障型為主的保險產品，後者主要涉及投資成分、屬長期性質或結構較複雜的保險產品。在現行規管架構下，保險公司必須透過保險業監管局（保監局）的「保險科技沙盒」（Insurtech Sandbox）申請試行以視像會議形式進行遙距投保，方可正式在市場上推出相關投保服務。

開展遙距視像投保程序前，投保人會先透過保險公司提供的專用視像會議連結，登入指定的視像會議系統。登入會議系統後，中介人必須先徵詢投保人的同意，以錄影或錄音方式記錄整個財務需要分析、銷售及投保過程。投保流程大致上與一般親身面談分別不大，只是把一些手續電子化，例如中介人會透過共享屏幕功能核實投保人的身份、進行財務需要分析及講解產品內容及保單條款等。投保人可進行一次電子簽署以確認投保；完成投保後，投保人將獲發附有電子簽署的電子保單或郵寄的保單正本，以作紀錄。

▲ 投保人可經保險中介人透過遙距視像投保方式，購買涉及投資成分、屬長期性質或結構較複雜的保險產品。

保障個人權益 緊記遙距視像投保5大須知

遙距視像投保毋須親身見面，可隨時網上面談非常方便，投保人仍須留意以下5項要點：

第1點：避免在公眾場所進行遙距視像投保

由於遙距視像投保過程中的對話內容涉及不少個人資料，有機會洩漏予第三者，為保障個人私隱安全，投保人應避免在公眾或人多地方透過視像會議遙距投保，更切勿使用公共Wi-Fi或公用電腦。

▲ 為保障私隱及個人資料安全，投保人應避免在公眾地方進行遙距視像投保。

第2點：核實視像會議登入連結真偽

中介人必須透過其保險公司的系統或公司帳戶與客戶進行視像會議。投保人在收到附有視像會議登入連結的電郵後，最好主動聯絡所屬保險公司或中介人，以核實電郵及登入連結的真偽。如投保人收到可疑電郵或會議連結，切勿回覆該電郵或點擊連結，更不要提供任何個人或銀行資料，並迅速聯絡相關保險公司，防止被釣魚詐騙程式盜取金錢或個人資料。

第3點：登入視像會議前留意免責聲明

由中介人發出的視像會議專用連結電郵，有機會附有使用該視像會議系統的免責聲明，投保人必須細閱及理解相關的條款及細則方好登入視像會議，以確保個人權益。視像會議一經啟動後，便會即時錄影或錄音，投保人當下亦獲視為已同意相關免責聲明。

第4點：應同意記錄銷售過程

正式進入銷售過程前，中介人必須先獲得投保人同意，才可繼續錄影或錄音。雖然投保人有權拒絕記錄銷售過程，但由於有部分人壽保險保單往往長達數十年，建議投保人接受錄影或錄音，以記錄整個銷售及投保過程，保障個人及保單受益人的權益。

第5點：電子簽署前確保已檢視所有投保文件

由於投保人只需一次電子簽署便可完成投保，同時代表投保人已確定並同意全部投保文件內容，故此投保人在進行電子簽署前，必須先清楚檢視所有投保文件，確保知悉將會確認的文件數量及了解有關文件的內容。

如欲了解更多有關遙距視像投保的資訊，可瀏覽保監局的「數碼投保」專頁：

https://www.ia.org.hk/insurdigital_tc

「保險科技沙盒」先導計劃

保監局於2017年推出「保險科技沙盒」（Insurtech Sandbox）先導計劃，讓授權保險公司在受控的環境中，以先導形式試行應用創新保險科技及其他科技項目，以證明相關科技可大致符合保監局的監管規定。保險公司亦可獲得實際的市場數據和使用者體驗的資訊；同時，沙盒亦可提供資料，讓保監局可根據保險業界的最新科技應用發展，適時修訂監管規定。

持續推動保險科技發展

保監局持續促進香港保險科技的發展及應用，至2021年3月為止共批准了12個經「保險科技沙盒」測試後投入巿場的遙距視像投保服務申請。保監局也促成香港保險業聯會於2020年9月建立一個可供保險公司應用的共享虛擬銷售平台，讓遙距投保能更普及化。

有關「保險科技沙盒」的詳情，可瀏覽保監局網頁的保險科技專區：https://www.ia.org.hk/tc/aboutus/insurtech_corner.html

（資料由保監局提供）