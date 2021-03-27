深入村落觀免費展覽 探索深井社區文化及歷史 副刊版 2021/03/27 分享： 一說到深井，通常會聯想起燒鵝，其實深井還蘊含了珍貴的文化及歷史。 長春社文化古蹟資源中心現在舉辦的《村梭深井：回憶紀行》，透過展覽了解更多深井有趣的故事，除了令區外人認識深井，亦能加強居民的歸屬感。 相信 ... 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 遊走大坑虎豹別墅 舊宅活化樂圃見識豪門風采 2021/03/20 遊走大坑虎豹別墅 舊宅活化樂圃見識豪門風采 日本人氣插畫家Keigo首個大型裝置 櫻花樹下厭世鱷魚先生超靚打卡位 2021/03/19 日本人氣插畫家Keigo首個大型裝置 櫻花樹下厭世鱷魚先生超靚打卡位 春季宮粉羊蹄甲盛開 漫天粉紅如櫻花燦爛 2021/03/19 春季宮粉羊蹄甲盛開 漫天粉紅如櫻花燦爛 東涌河紅樹林生態遊 賞彈塗魚招潮蟹鹵蕨林 2021/03/13 東涌河紅樹林生態遊 賞彈塗魚招潮蟹鹵蕨林 設計．香港地 串連社區空間 帶你型遊深水埗打卡點 2021/03/12 設計．香港地 串連社區空間 帶你型遊深水埗打卡點 深井 展覽 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入