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深入村落觀免費展覽 探索深井社區文化及歷史

副刊版 2021/03/27

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一說到深井，通常會聯想起燒鵝，其實深井還蘊含了珍貴的文化及歷史。

長春社文化古蹟資源中心現在舉辦的《村梭深井：回憶紀行》，透過展覽了解更多深井有趣的故事，除了令區外人認識深井，亦能加強居民的歸屬感。

相信

...

欄名 : 本地遊

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