港法治基礎穩 保國際法律樞紐地位

香港的法治和法律服務發展，一直與內地的發展和需要緊密相連。去年，香港和內地都分別舉行了紀念《基本法》頒布30周年相關的研討會，其中討論最多的一項內容，就是《基本法》所確立的一國兩制原則，不但確保回歸後的香港依舊實行普通法，以及獨立的司法權和終審權，更通過多項司法協助安排和若干司法文件，為香港法律服務業打開了內地市場，以及通過內地聯通海外的全球法律市場。

1998年，內地與香港簽署《關於相互委託送達民商事司法文書的安排》，開啟了兩地通過協商，依法進行司法聯繫和提供互相協助的先河；2000年，《關於相互執行仲裁裁決的安排》正式實施，使香港仲裁業發展進入快車道，為香港打造國際仲裁中心地位奠定了堅實基礎；2006年，兩地簽署《關於相互認可和執行當事人協議管轄的民商事案件判決的安排》，使香港成為為數不多與內地建立相互承認和執行民商事判決條約關係的境外司法管轄區域，更使香港擁有了處理涉中國因素民商事爭議首選之地的領先優勢；從2016年開始，兩地司法協助工作進入快車道，通過協商簽署了包括互相委託提取證據、相互認可和執行婚姻家庭民事案件判決、相互認可和執行民商事案件判決、仲裁程序相互協助保全，以及相互執行仲裁裁決的補充安排等5項民商事領域的司法互助安排。

兩地司法實踐 區際司法協助體系

這些安排，以及與之相連的兩地司法實踐，構建起了中國特色區際民商事司法協助體系，同時也證明在一國兩制原則下，香港法律服務的成功，與內地市場的需要緊密相關，在助力國家發展的同時，也成就了自己。

早前全國人大通過了「十四五規劃」和2035年遠景目標綱要，確定和謀劃了未來5年乃至15年的經濟社會發展藍圖和行動綱領，特別是在「十四五規劃中」，香港一如既往獲得中央政府全力支持，提升和強化既有競爭優勢，又要建設具潛力和前瞻性的發展範疇。其中，繼兩年前公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》之後，「十四五規劃」再次明確要將香港建設為亞太區國際法律和爭議解決服務中心。

港當超級聯繫人 把握發展新格局

由此可見，作為中國唯一實施普通法制度的司法管轄區，香港服務國家以至全球，聯通國際和國內「雙循環」的重要位置不言而喻，而香港法律服務市場勢必將隨着國家經濟的進一步發展，而更加海闊天空。

「十四五規劃」正式開啟了國家發展的新格局，即以國內大循環為主體，國內國際雙循環的相互促進發展，意味着作為「超級聯繫人」的香港，各行各業也面臨新發展格局。特別是對香港法律服務業來說，新格局就意味着香港要抓緊透過大灣區發展為切入點，把握日益龐大、對法律服務質素要求不斷提升的內地市場機遇；同時，香港還要將「一帶一路」建設作為落腳點，借助國際商貿遊戲規則基礎的普通法優勢，強化高增值法律服務平台和國際法律人才庫作用，成為內地企業「走出去」和外資企業「引進來」的交易和爭議解決法律服務樞紐。

律政司司長鄭若驊在3月14日的網誌中，提及多項和內地正在探討、推進和落實的新措施，例如開展粵港澳大灣區律師執業考試、《關於內地與香港特別行政區相互執行仲裁裁決的補充安排》經過修例在香港全面適用、建設粵港澳大灣區調解平台、將「港資港法港仲裁」（即內地港資企業選擇香港法律作為民商事合同適用法律）從深圳前海推廣到整個大灣區，並可以選擇香港作為仲裁地，以及籌劃有關公司清盤事宜的合作機制等。這些都關係到香港法律服務業能否適應國家發展新格局，把握經濟增長新動力，以及提升自身長遠發展的關鍵舉措。

境外勢力打壓續來 業界速應對

當然，需要看清的是，香港在新形勢下的發展肯定不是一帆風順，有時亦會面臨驚濤駭浪。隨着《香港國安法》的深入落實和香港選舉制度改革的逐步推進，境外勢力對香港的打壓也會陸續有來，包括對香港法治和司法獨立的質疑甚至攻擊。例如，英國媒體日前引述報道指，不少企業考慮將香港從法律合同中的仲裁地區名單中剔除，以及英國政府威脅考慮停止指派英國法官出任香港終審法院非常任法官等，都對香港司法形象帶來了負面影響。

不過，律政司和香港法律業界已然快速作出行動回應這些聲音。繼早前舉辦網上研討會邀請法律界和商界人士闡釋「為何香港是不可被替代」（why Hong Kong is irreplaceable）之外，律政司很快又會舉行「為何選擇在香港仲裁」（why arbitrate in Hong Kong）等一系列研討會，擺實例，展實力，澄清誤會，闡述事實，捍衞香港法治精神和法律服務樞紐地位。同時，正如香港終審法院非55常任法官、英國最高法院前法官岑耀信（Lord Sumption）近日在報章撰文時明確指出，中國和特區政府都未有干預香港司法獨立，而《香港國安法》亦列明了對人權的保障，包括新聞和示威自由等。

因此，香港法律界更應該珍惜香港社會來之不易的「由亂及治」穩定秩序，用好一國兩制優勢，把握「十四五規劃」帶來的龐大機遇，一方面聚焦內地市場商機，融入國家發展大局，另一方面則進一步強化在國際循環中的「聯繫人」角色，香港法律服務業定會成為國內國際「雙循環」的「參與者」和「促成者」。

▲ 香港法律界應該用好一國兩制優勢，把握「十四五規劃」帶來的龐大機遇，一方面聚焦內地市場商機，融入國家發展大局，另一方面進一步強化在國際循環中的「聯繫人」角色。（資料圖片）