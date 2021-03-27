電商巨頭崛起 怎平衡各方權益

近日傳媒報道，中國監管當局正考慮以《反壟斷法》向阿里巴巴處以高達9.75億美元的罰款，又打算剝離阿里巴巴電商以外的業務；在地球的另一邊，阿里巴巴的「同行」亞馬遜也不好過，歐盟成員提出「數碼稅」，希望能在2021年中達成協議，英國更醞釀課徵「綫上銷售稅」，直接對以亞馬遜為首的多家綫上零售商開刀。這些現象似乎意味着，各地政府開始制約電商巨頭的迅猛發展。

令人奇怪的是，過去很多新興產業也曾發展出龐大的規模，例如上世紀美國的汽車工業、航空業、軟件行業等，但大體上各地政府都沒有限制其發展，甚至在經濟危機時屢屢出手相助。就全球電子商務而言，過去15年來以每年約20%的速度增長，成千上萬的實體店關門，而零售業佔所有就業崗位約九分之一。然而，現今當局的着眼點並非單純是「網上購物商場」，而是兩大代表人物--阿里巴巴的馬雲和亞馬遜的貝索斯（Jeff Bezos）利用電商行業滙聚成一類新的企業集團，撼動了從物流、消費品、媒體以至金融等各行各業。問題是，這樣的集團對社會有益，還是應該加以限制？

大型科企 多進軍核心業務外領域

參考眾多大型科技企業的發展模式，它們在發展至一定規模後，都會進軍原本核心業務以外的其他領域，部分原因是為了分散風險，其他原因包括拓展新的盈利來源，增加企業增長動力。阿里巴巴和亞馬遜的特別之處，在於它們在電商本業以外大量投資於人工智能、雲端運算、金融等前沿科技。隨着消費者和商業客戶使用其平台的次數增加，各項業務彼此間又有互利作用，多種多樣的數據和收入來源，又推動公司進一步壯大，結果這兩大巨頭已經位居許多民生活動的核心。這並非說它們會征服所接觸的每一個行業，但歷史上很少公司會與之一樣，每天都在劇烈地重塑一些成熟市場。最明顯的例子是支付寶，當初其設計原意只是作為解決淘寶網擔保交易的支付工具，承繼它的螞蟻集團逐漸演變成金融中介，並入侵原本份屬傳統銀行、保險公司和投資機構的生意。

創科行業的「自由派」認為，亞馬遜和阿里巴巴的電商業務降低了准入門檻，為小型製造商和零售商提供一種更簡單、更廉價的方式分銷產品，尋找潛在買家，無論在價格和選擇上，消費者也可從中得益；另一方面，任何反壟斷措施本旨在加強競爭，鼓勵創意，而科企發展多元業務正可以刺激科技創新。如果政府刻意打壓這類集團，便是變相堵塞刺激創意的途徑。

監管機構與時並進 秉持3原則

筆者的看法比較中庸，認為是時候再平衡政府、電商和消費者3方的權利，並應秉持3項原則。第一，消費者應有修改和授予資料使用許可的權力，不能讓電商隨意把大數據運用在其他業務上，例如亞馬遜利用電商本業得來的消費者數據發展數碼廣告業務，並在自家的硬件產品上銷售廣告（包括Kindle、Fire TV、Alexa智能助理等）

第二，這類集團從電商本業累積了廉價的長期投資資本，故有強大誘因收購多樣化的業務，加上其平台生成的海量數據，令競爭對手難以匹敵。政府應容許數據在不同電商之間實現自由流通，從而激勵更多小型電商加入競爭，亦應加強挑戰在位企業，迫使它們與競爭對手有同等的待遇，2015年歐盟指控Google在搜尋結果中偏袒自家購物服務，就是典型的例子。

第三，監管機構必須與時並進，警惕新產品是否以科技、創新作為包裝，從而逃避規管，例如螞蟻集團把「花唄」、「借唄」這類誘捕性的借貸產品依附在淘寶網上推廣，表面上方便消費者，實際上卻構成金融風險。

筆者希望透過以上，達致「消費者為王，資訊與權利分散」的電商生態圈，如此才可惠及整個社會。