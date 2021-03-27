讓專業人士評選藝術 利減爭拗

所謂各花入各眼，藝術品尤其難以說得準該如何評價、由誰評價、甚麼才算得上是好的藝術，歷史上就發生過所謂「落選者沙龍」（Salon des Refuses）事件。

事發在19世紀的巴黎，當時的藝術家若想參與備受矚目、巴黎文化盛事的沙龍展覽，必須把作品提交給政府資助的小組評選，而當時小組偏向保守的傳統派作品。1863年的歐洲藝術界有很多不同的新派別畫作，官方小組卻未有賞識新派畫作，並拒絕了三分之二提交的作品。

19世紀巴黎 曾辦「落選者沙龍」

這令藝術家和支持者十分不滿，當時的皇帝惟有准許為落選作品舉辦一個被稱為「落選者沙龍」的展覽，展出包括馬奈、畢沙羅和惠斯勒等著名印象派畫家的畫作，而這次的運動亦改變了西方藝術。沙龍展在藝術和經濟上都很成功，藝術上讓大家看到一些令人讚嘆不已的作品，經濟上則吸引到很多民眾排隊入內參觀。

從歷史上看，藝術是人民所關心的議題，更時有爭拗。

在香港，西九文化區由構思、規劃、建築至今，已進行了約20多年，投放約700億元，當中的一些項目經已開放使用，M+博物館預料於年底開幕，香港故宮文化博物館則預計於明年開幕。

項目的開幕時間可說是挺合適的：過去一年，新冠肺炎疫情令眾多展覽活動被迫取消，博物館亦要關閉，相信在明年，全球藝術界將復甦起來。在過去10年，藝術乃香港經濟的重要驅動力之一，在香港巴塞爾藝術展的首4年，藝術品、古董和工藝品為香港經濟帶來的收益，由100億元增長了20%至120億元，而藝術展本身一般吸引到約80,000名遊客來港。

西九文化區開幕可確保香港成為世界主要藝術中心之一，中央政府對此也表示支持，在《十四五規劃綱要》中亦提到，支持香港發展中外文化藝術交流中心。

經過多年努力，香港在建立藝術基建設施和藝術樞紐中心的形象方面已取得不錯的成績，其中有賴香港維持一個開放及包容的國際大都市，亦有專業的人才，包括藝術鑑賞、評審及策展等方面，讓我們可以展示各式各樣、不同類別的作品。

各花入各眼 審查藝術品應謹慎

因此，當聽到有聲音呼籲香港政府監督甚至審查博物館和藝術館展示的藝術品時，我感到意外。

當然，我認為所有在香港展出的藝術品絕對不能違反香港法律，重要的是該如何區分甚麼是違法、甚麼只是有爭議；更要記住，很多時人們看藝術時有其既定觀點，而藝術的確可引發更多新思維。因此，我們要謹慎地處理事件，不能因為個別人士的喜惡，就輕易在藝術品「貼上」違法標籤，或呼籲禁止展出某些藝術品。

在1999年，時任紐約市長朱利亞尼花了數個月，嘗試令美術館停止展出被認為帶有冒犯意味的藝術展覽。相關的作品為英國畫家奧菲利名為《聖母瑪利亞》的畫作，作品中的黑人聖母形象像袒露乳房、用上包括大象糞便為創作材料。朱利亞尼和一些宗教界人士對之表示抗議，但同時有藝術愛好者支持展出，最後畫作在一片爭議聲中繼續展覽。

這作品在2015年於倫敦的拍賣會被買家以288萬英鎊購入，並在之後捐贈及收藏於紐約現代藝術博物館；「落選者沙龍」的印象派畫家作品，現時售價更逾數千萬美元。政府和官方機構為藝術作評選或把關時，效果不一定理想，因為各花入各眼，所以人們對一件藝術品有不同看法，甚至出現爭議，都是正常，只要作品沒有違反當地法例，應該都是可接受的。

為了減少不必要的爭拗，我認為最好就是把評審和揀選的決定交給專業人士，即策展人、熟悉本港社會的博物館館長等藝術界人士。他們更能了解目前全球和本地藝術趨勢，寶貴的知識能協助決策。我相信西九文化區各項目全面開幕後，可以帶領香港在藝術方面走向更新、更美好的時代，協助我們在藝術領域中找到更佳的位置。

▲ 西九文化區投放約700億元，當中的一些項目經已開放使用，M+博物館則預料於年底開幕。（資料圖片）