區內最少5,700伙供應 港島南岸佔5,200伙最多 置業家居 2021/03/27 分享： 【新盤供應】躍動港島南計劃，將南區打造成一個適合工作、居住及消閒的地區。本刊翻查一手住宅物業銷售資訊網，2013年至今，撇開餘貨新盤不計，已開售的港島南全新盤只有6個，新盤規劃細及供應不多；綜合已公布 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 今日 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 海洋公園重生 打造活力社區 今日 海洋公園重生 打造活力社區 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 今日 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 今日 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 今日 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 最新專欄文章 更多 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 今日 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 香港仔平盤集中單幢樓 $520萬可上車 今日 香港仔平盤集中單幢樓 $520萬可上車 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 今日 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 今日 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 今日 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入