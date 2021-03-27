區內最少5,700伙供應 港島南岸佔5,200伙最多

【新盤供應】躍動港島南計劃，將南區打造成一個適合工作、居住及消閒的地區。本刊翻查一手住宅物業銷售資訊網，2013年至今，撇開餘貨新盤不計，已開售的港島南全新盤只有6個，新盤規劃細及供應不多；綜合已公布

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