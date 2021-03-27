海洋公園重生 打造活力社區

【躍動港島南】行政長官林鄭月娥去年於《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，冀將港島南區打造成充滿活力、魄力、勁力，並適合工作、居住、創意和消閒玩樂的地區，當中的重點項目包括制定海洋公園重生方案以及提升區

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