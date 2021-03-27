海洋公園重生 打造活力社區 置業家居 2021/03/27 分享： 【躍動港島南】行政長官林鄭月娥去年於《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，冀將港島南區打造成充滿活力、魄力、勁力，並適合工作、居住、創意和消閒玩樂的地區，當中的重點項目包括制定海洋公園重生方案以及提升區 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 今日 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 區內最少5,700伙供應 港島南岸佔5,200伙最多 今日 區內最少5,700伙供應 港島南岸佔5,200伙最多 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 今日 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 今日 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 今日 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 最新專欄文章 更多 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 今日 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 香港仔平盤集中單幢樓 $520萬可上車 今日 香港仔平盤集中單幢樓 $520萬可上車 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 今日 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 今日 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 今日 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入