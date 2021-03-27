THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套

【黃竹坑轉型】受惠於政府活化工廈政策，黃竹坑近年加快轉型，由輕工業及住宅社區為主，進一步向商業區發展；加上港鐵南港島綫通車後，由黃竹坑站前往金鐘僅2個站，需時約8分鐘，拉近黃竹坑與金鐘商業區的距離。黃

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