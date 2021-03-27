黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 置業家居 2021/03/27 分享： 【港島南區新近二手市況】黃竹坑一帶為傳統工業區，區內的住宅項目並不多，若要數規模較大的屋苑便是深灣9號。而上月錄得未補價高價成交的居屋雅濤閣，目前$540萬可入場買2房單位。 深灣9號共有17座，提供 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 今日 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 區內最少5,700伙供應 港島南岸佔5,200伙最多 今日 區內最少5,700伙供應 港島南岸佔5,200伙最多 海洋公園重生 打造活力社區 今日 海洋公園重生 打造活力社區 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 今日 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 今日 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 最新專欄文章 更多 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 今日 躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 香港仔平盤集中單幢樓 $520萬可上車 今日 香港仔平盤集中單幢樓 $520萬可上車 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 今日 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 今日 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 海洋公園重生 打造活力社區 今日 海洋公園重生 打造活力社區 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入