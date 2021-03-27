黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬

【港島南區新近二手市況】黃竹坑一帶為傳統工業區，區內的住宅項目並不多，若要數規模較大的屋苑便是深灣9號。而上月錄得未補價高價成交的居屋雅濤閣，目前$540萬可入場買2房單位。

深灣9號共有17座，提供

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