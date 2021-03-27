鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000

【港島南區新近二手市況】相比黃竹坑一帶，鴨脷洲的住宅供應相對較多，由公屋至豪宅皆有。受惠於港島南岸，區內的二手成交明顯轉趨活躍，當中以豪宅屋苑南灣更為明顯，呎價有上升趨勢。而另一個私人大型屋苑海怡半島

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