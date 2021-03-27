香港仔平盤集中單幢樓 $520萬可上車

【港島南區新近二手市況】香港仔一帶的住宅選擇頗多，若想在該帶上車，或可考慮此處的單幢物業。目前位於田灣的順豐大廈，入場叫價$520萬，可買288平方呎單位。

香港置業西分行營業經理郭詠詩表示，香港仔3月

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