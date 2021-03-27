躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」 置業家居 2021/03/27 分享： 港島南區近年急速發展，區內原本以工業及住宅區為主，惟近年交通大大改善，加上不少工廈改建成商廈，以及未來有大型住宅項目落成，使區內物業升值，發展前景無可限量。 港島區屬於本港矜貴地段，其中南區面積達 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 區內最少5,700伙供應 港島南岸佔5,200伙最多 今日 區內最少5,700伙供應 港島南岸佔5,200伙最多 海洋公園重生 打造活力社區 今日 海洋公園重生 打造活力社區 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 今日 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 今日 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 今日 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 最新專欄文章 更多 香港仔平盤集中單幢樓 $520萬可上車 今日 香港仔平盤集中單幢樓 $520萬可上車 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 今日 鴨脷洲海怡半島 本月交投旺 平均呎造$17,000 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 今日 黃竹坑雅濤閣 近深灣遊艇會 綠表呎價高逾$1.5萬 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 今日 THE SOUTHSIDE商場 完善區內配套 海洋公園重生 打造活力社區 今日 海洋公園重生 打造活力社區 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入