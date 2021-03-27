躍動港島南 南區樓市大變天 勢成明日之「升」

港島南區近年急速發展，區內原本以工業及住宅區為主，惟近年交通大大改善，加上不少工廈改建成商廈，以及未來有大型住宅項目落成，使區內物業升值，發展前景無可限量。

港島區屬於本港矜貴地段，其中南區面積達

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