旺角ONE SOHO待批預售 部署下季推售 置業家居 2021/03/27 分享： 信置、莊士及市建局合作旺角山東街新盤ONE SOHO，示範單位地址設於商場奧海城第3期UG97號舖，預計關鍵日期為2023年7月31日，仍待批預售樓花同意書，85%屬1房單位，部署第二季推售。 信置營業 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價 今日 西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標 2021/03/20 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標 沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬 2021/03/20 沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬 灣仔EIGHT STAR STREET 首推30伙 2房折實$1,551萬起 2021/03/20 灣仔EIGHT STAR STREET 首推30伙 2房折實$1,551萬起 青衣薈藍 主打開放式 最快4月推售 2021/03/20 青衣薈藍 主打開放式 最快4月推售 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入