  • 22°C
香港時間 : 2021327日 (六) 02:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旺角ONE SOHO待批預售 部署下季推售

置業家居 2021/03/27

分享：

信置、莊士及市建局合作旺角山東街新盤ONE SOHO，示範單位地址設於商場奧海城第3期UG97號舖，預計關鍵日期為2023年7月31日，仍待批預售樓花同意書，85%屬1房單位，部署第二季推售。

信置營業

...

欄名 : 新盤速遞

最新專欄文章 更多

西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價
今日
西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價
西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標
2021/03/20
西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標
沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬
2021/03/20
沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬
灣仔EIGHT STAR STREET 首推30伙 2房折實$1,551萬起
2021/03/20
灣仔EIGHT STAR STREET 首推30伙 2房折實$1,551萬起
青衣薈藍 主打開放式 最快4月推售
2021/03/20
青衣薈藍 主打開放式 最快4月推售

上一篇文章

二手氣勢如虹 隱憂多緩升浪

下一篇文章

西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？