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西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價

置業家居 2021/03/27

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富豪酒店發展的西營盤新盤尚瓏，坐落西營盤皇后大道西160號，樓層總數28層的單幢式商住新盤，住宅樓層5樓起，提供130伙開放式至3房單位，主打227至266平方呎1房單位，佔47%，當中21樓以上的C

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欄名 : 新盤速遞

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