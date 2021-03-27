西營盤尚瓏 備開放式至3房 最快復活節後開價 置業家居 2021/03/27 分享： 富豪酒店發展的西營盤新盤尚瓏，坐落西營盤皇后大道西160號，樓層總數28層的單幢式商住新盤，住宅樓層5樓起，提供130伙開放式至3房單位，主打227至266平方呎1房單位，佔47%，當中21樓以上的C ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 旺角ONE SOHO待批預售 部署下季推售 今日 旺角ONE SOHO待批預售 部署下季推售 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標 2021/03/20 西南九龍維港滙I 下周一再售126伙 首推複式戶招標 沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬 2021/03/20 沙田瓏珀山 引入Miele Foodview焗爐 價值$5.9萬 灣仔EIGHT STAR STREET 首推30伙 2房折實$1,551萬起 2021/03/20 灣仔EIGHT STAR STREET 首推30伙 2房折實$1,551萬起 青衣薈藍 主打開放式 最快4月推售 2021/03/20 青衣薈藍 主打開放式 最快4月推售 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入