Pink Fable 獨角獸花藝響名堂 名人打卡吸引關注

不少女生都喜歡花，而將花製作成花藝模型，就可以將花變得更夢幻。Mercury兩年前與另一位拍檔開設品牌Pink Fable，憑着花藝獨角獸模型打響名堂，不少名人例如謝安琪、張繼聰以及阿Sa蔡卓妍等也曾

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