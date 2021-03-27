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Pink Fable 獨角獸花藝響名堂 名人打卡吸引關注

置業家居 2021/03/27

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不少女生都喜歡花，而將花製作成花藝模型，就可以將花變得更夢幻。Mercury兩年前與另一位拍檔開設品牌Pink Fable，憑着花藝獨角獸模型打響名堂，不少名人例如謝安琪、張繼聰以及阿Sa蔡卓妍等也曾

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欄名 : 地區‧人‧情

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