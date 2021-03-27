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社交平台宣傳反應佳

置業家居 2021/03/27

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Pink Fable的生意以網絡平台主導，他們亦睇好明星及KOL於社交平台上的宣傳效果，不時會送禮物予他們，希望可以吸引他們拍照打卡。事實上，不少名人曾與Pink Fable的獨角獸模型拍照，並上傳到

...

欄名 : 地區‧人‧情

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