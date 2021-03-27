社交平台宣傳反應佳 置業家居 2021/03/27 分享： Pink Fable的生意以網絡平台主導，他們亦睇好明星及KOL於社交平台上的宣傳效果，不時會送禮物予他們，希望可以吸引他們拍照打卡。事實上，不少名人曾與Pink Fable的獨角獸模型拍照，並上傳到 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 Pink Fable 獨角獸花藝響名堂 名人打卡吸引關注 今日 Pink Fable 獨角獸花藝響名堂 名人打卡吸引關注 最新專欄文章 更多 Pink Fable 獨角獸花藝響名堂 名人打卡吸引關注 今日 Pink Fable 獨角獸花藝響名堂 名人打卡吸引關注 初創企業Arical研發GeoAI平台 教你揀舖搵樓 發掘商機 2021/03/20 初創企業Arical研發GeoAI平台 教你揀舖搵樓 發掘商機 潮媽梁芷珮教你租屋收納貼士 善用家具提升儲物空間 2021/03/13 潮媽梁芷珮教你租屋收納貼士 善用家具提升儲物空間 HAUSTAGE「綠色時尚及生活設計館」 打造環保品牌 2年開4間分店 2021/03/06 HAUSTAGE「綠色時尚及生活設計館」 打造環保品牌 2年開4間分店 NOC Coffee入選亞洲TOP 50 疫市開新店進駐將軍澳南 2021/02/27 NOC Coffee入選亞洲TOP 50 疫市開新店進駐將軍澳南 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入