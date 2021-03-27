按息有下行空間 對樓市刺激微

市傳部分銀行輕微下調新造按息，由之前的H+1.3厘，下調至H+1.28厘。但消息傳出一天，有關銀行便已否認。由於本地銀行「水浸」情況持續，拆息及新造按息仍有下行的空間，但對樓市未必有太大的刺激作用。

監管機構不欲見按揭戰

新造按息有機下行，由大環境看有兩個原因，其一是銀行體系資金充裕。2020年初，銀行體系結餘只有$540億港元水平，但在去年下半年起輾轉上升，近月一直維持在$4,570億港元水平，持續多月處於歷史紀錄高位。銀行存款總額也有類似的情況，1月份認可機構存款總額接近$16萬億港元，較去年同期不足$14萬億明顯上升。另一方面，銀行貸款增速低於存款增速。1月份的貸存比率只有83%（每$100存款，貸出$83），遠低於近年高位，2019年的90.7%。

銀行水浸、貸存比率低的情況，令銀行有足夠動機，增加貸款優惠。問題只是，監管機構似乎不願見到銀行再打按揭戰，部分銀行減息，也會低調進行，又或以「優惠名額有限」等方式推出，而且優惠幅度未必太大。例如近日一般銀行的新造按息下限在H+1.3厘水平，本周傳出個別銀行為$600萬以上按揭貸款，提供H+1.28厘的按息。參考本周中的一個月拆息，即按息由1.45厘下調至1.43厘。雖然對降低每月還款的作用有限，以25年還款期計，每月還款會由$23,855降至$23,799，每月只減少$56。

業主可考慮轉按慳息

由於貸存比率仍是偏低，估計未來一段時間，新造按息會維持低企，甚至仍有輕微下調的空間，連帶現金回贈等的優惠亦可能增加。不過，按息近年一直處於極低水平，再下調數點子，對樓市也未必有太大刺激作用。

對有需要入市的準買家來說，也未必值得為了等待可能出現的更低息按揭優惠，而採取觀望態度。一來是按揭息率本身已低，再下調的空間不大。另一方面是樓市近日有升溫迹象，二手市場出現多宗破頂成交。等待更低息，代價可能是更高的樓價，絕不化算。

反而是已持有物業，有按揭在身的業主，可以觀望一下，等待會否有更多銀行落實開出新優勢，再詳細比較，現有按揭的利率與轉按利率的差別、現金回贈及轉按成本，再考慮在甚麼條件下轉按，可以減省每月還款利息支出。

▲ 筆者指本地銀行「水浸」情況持續，拆息及新造按息仍有下行的空間，但對樓市未必有太大刺激作用。（本刊攝影組）