盈暉臺屋苑解構 置業家居 2021/03/27 分享： 景觀：各座B至E室 可享遠維港景 盈暉臺3座物業一字排開設計，故各座單位不會出現單位對望問題。景觀可細分開揚景觀、泳池景、遠海景、樓景、街景等。當中各座前排的B至E室單位，大致向東南、正南及西南，近望呈 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（十二） 相關文章 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 今日 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 盈暉臺屋則大觀園 今日 盈暉臺屋則大觀園 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 今日 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 今日 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 最新專欄文章 更多 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 今日 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 今日 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 今日 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 盈暉臺屋則大觀園 今日 盈暉臺屋則大觀園 何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊 2021/03/13 何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊 盈暉臺 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入