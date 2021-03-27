景觀：各座B至E室 可享遠維港景

盈暉臺3座物業一字排開設計，故各座單位不會出現單位對望問題。景觀可細分開揚景觀、泳池景、遠海景、樓景、街景等。當中各座前排的B至E室單位，大致向東南、正南及西南，近望呈

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