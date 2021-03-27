盈暉臺屋則大觀園 置業家居 2021/03/27 分享： 盈暉臺3座物業組成，合共696個單位，實用面積由438至762平方呎不等，間隔只分為淨2房及3房（連套房）及儲物室兩款，戶型選擇不多。主打2房戶，佔逾7成，分散各座，2房浴室不設窗戶，屬「黑廁」設計。 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（十二） 相關文章 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 今日 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 盈暉臺屋苑解構 今日 盈暉臺屋苑解構 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 今日 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 今日 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 最新專欄文章 更多 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 今日 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 今日 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 今日 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 盈暉臺屋苑解構 今日 盈暉臺屋苑解構 何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊 2021/03/13 何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊 盈暉臺 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入