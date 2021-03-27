  • 22°C
香港時間 : 2021327日 (六) 02:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

盈暉臺屋則大觀園

置業家居 2021/03/27

分享：

盈暉臺3座物業組成，合共696個單位，實用面積由438至762平方呎不等，間隔只分為淨2房及3房（連套房）及儲物室兩款，戶型選擇不多。主打2房戶，佔逾7成，分散各座，2房浴室不設窗戶，屬「黑廁」設計。

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 前世今生系列（十二）

相關文章

盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起
今日
盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起
盈暉臺屋苑解構
今日
盈暉臺屋苑解構
盈暉臺3座高層G室 開揚景致
今日
盈暉臺3座高層G室 開揚景致
盈暉臺2座高層E室 3房改2房
今日
盈暉臺2座高層E室 3房改2房

最新專欄文章 更多

盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起
今日
盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起
盈暉臺2座高層E室 3房改2房
今日
盈暉臺2座高層E室 3房改2房
盈暉臺3座高層G室 開揚景致
今日
盈暉臺3座高層G室 開揚景致
盈暉臺屋苑解構
今日
盈暉臺屋苑解構
何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊
2021/03/13
何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊
盈暉臺 二手市場

上一篇文章

盈暉臺屋苑解構

下一篇文章

盈暉臺3座高層G室 開揚景致
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？