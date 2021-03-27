盈暉臺3座物業組成，合共696個單位，實用面積由438至762平方呎不等，間隔只分為淨2房及3房（連套房）及儲物室兩款，戶型選擇不多。主打2房戶，佔逾7成，分散各座，2房浴室不設窗戶，屬「黑廁」設計。

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