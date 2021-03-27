盈暉臺2座高層E室 3房改2房 置業家居 2021/03/27 分享： 【直擊放租單位】 單位：2座高層E室 實用面積：761平方呎 叫租：$3.2萬（實用面積呎租$42） 同類單位市值售價：$1,480萬（實用面積呎價$19,448） 同類單位市值月租：$30,000至$ ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（十二） 相關文章 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 今日 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 盈暉臺屋苑解構 今日 盈暉臺屋苑解構 盈暉臺屋則大觀園 今日 盈暉臺屋則大觀園 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 今日 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 最新專欄文章 更多 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 今日 盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 今日 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 盈暉臺屋則大觀園 今日 盈暉臺屋則大觀園 盈暉臺屋苑解構 今日 盈暉臺屋苑解構 何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊 2021/03/13 何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊 盈暉臺 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入