盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起

樓齡約19年的盈暉臺，3座住宅共近700伙單位，只有2房及3房戶，勝在鄰近港鐵美孚站，部分單位有海景，目前放盤量僅逾20個，實用面積438呎2房入費由$790萬起。

由長實及遠東酒店發展的盈暉臺，位於荔

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