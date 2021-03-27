  • 22°C
香港時間 : 2021327日 (六) 02:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起

置業家居 2021/03/27

分享：

樓齡約19年的盈暉臺，3座住宅共近700伙單位，只有2房及3房戶，勝在鄰近港鐵美孚站，部分單位有海景，目前放盤量僅逾20個，實用面積438呎2房入費由$790萬起。

由長實及遠東酒店發展的盈暉臺，位於荔

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 前世今生系列（十二）

相關文章

盈暉臺屋苑解構
今日
盈暉臺屋苑解構
盈暉臺屋則大觀園
今日
盈暉臺屋則大觀園
盈暉臺3座高層G室 開揚景致
今日
盈暉臺3座高層G室 開揚景致
盈暉臺2座高層E室 3房改2房
今日
盈暉臺2座高層E室 3房改2房

最新專欄文章 更多

盈暉臺2座高層E室 3房改2房
今日
盈暉臺2座高層E室 3房改2房
盈暉臺3座高層G室 開揚景致
今日
盈暉臺3座高層G室 開揚景致
盈暉臺屋則大觀園
今日
盈暉臺屋則大觀園
盈暉臺屋苑解構
今日
盈暉臺屋苑解構
何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊
2021/03/13
何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊
盈暉臺 二手市場

上一篇文章

按息有下行空間 對樓市刺激微

下一篇文章

盈暉臺屋苑解構
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？