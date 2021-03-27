盈暉臺提供2房及3房 逾20伙放盤 叫價$790萬起 置業家居 2021/03/27 分享： 樓齡約19年的盈暉臺，3座住宅共近700伙單位，只有2房及3房戶，勝在鄰近港鐵美孚站，部分單位有海景，目前放盤量僅逾20個，實用面積438呎2房入費由$790萬起。 由長實及遠東酒店發展的盈暉臺，位於荔 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（十二） 相關文章 盈暉臺屋苑解構 今日 盈暉臺屋苑解構 盈暉臺屋則大觀園 今日 盈暉臺屋則大觀園 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 今日 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 今日 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 最新專欄文章 更多 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 今日 盈暉臺2座高層E室 3房改2房 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 今日 盈暉臺3座高層G室 開揚景致 盈暉臺屋則大觀園 今日 盈暉臺屋則大觀園 盈暉臺屋苑解構 今日 盈暉臺屋苑解構 何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊 2021/03/13 何文田山畔入場1房$750萬起 可吸單身才俊 盈暉臺 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入