胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場 置業家居 2021/03/27 分享： 近年來港人對於越南房地產市場愈來愈熟悉，而由Masterise Homes開發的Grand Marina,Saigon，是越南首個酒店品牌概念住宅項目。項目將於今、明兩日（27及28日）舉行物業展銷， ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便 2021/03/20 倫敦Queen's Square 位處交通樞紐 出入方便 新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起 2021/03/13 新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起 倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園 2021/02/27 倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園 布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐 2021/02/20 布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐 倫敦10 Park Drive坐落金絲雀碼頭 已屆現樓即買即住 2021/02/06 倫敦10 Park Drive坐落金絲雀碼頭 已屆現樓即買即住 越南 胡志明市 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入