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胡志明市 Grand Marina,Saigon 萬豪品牌住宅 擁河畔美景 $690萬進場

置業家居 2021/03/27

分享：

近年來港人對於越南房地產市場愈來愈熟悉，而由Masterise Homes開發的Grand Marina,Saigon，是越南首個酒店品牌概念住宅項目。項目將於今、明兩日（27及28日）舉行物業展銷，

...

欄名 : 海外置業

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