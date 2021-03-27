推介2：Imechen軟性地板 抗菌防臭可剪裁

構圖來自傳統木刻版畫的聚酯無紡布軟性地板，適用於玄關、廚房以至浴室門外，具抗菌及除臭功效之餘，亦可點綴家居，鮮明劃分各個區域。你亦可隨意剪裁至所需尺寸，為車尾箱、凳底及廚櫃帶來不一樣的體驗。每張長約

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