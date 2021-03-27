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推介3：收納箱有椅背 摺合式夠慳位

置業家居 2021/03/27

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坊間的儲物凳甚少加入椅背款式，以格仔花紋裝飾，更易於配襯室內設計。可摺合收藏的「收納椅」，除了坐墊及收納暗格外，同時設有椅背相對舒服。承重力達80公斤（相等於176磅）的儲物傢俬，主結構為中密度纖維板

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欄名 : 家居頭條

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