推介3：收納箱有椅背 摺合式夠慳位 置業家居 2021/03/27 分享： 坊間的儲物凳甚少加入椅背款式，以格仔花紋裝飾，更易於配襯室內設計。可摺合收藏的「收納椅」，除了坐墊及收納暗格外，同時設有椅背相對舒服。承重力達80公斤（相等於176磅）的儲物傢俬，主結構為中密度纖維板 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 今日 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 推介2：Imechen軟性地板 抗菌防臭可剪裁 今日 推介2：Imechen軟性地板 抗菌防臭可剪裁 推介4：開胃拉麵毛巾 全棉吸汗吸水力強 今日 推介4：開胃拉麵毛巾 全棉吸汗吸水力強 推介5：黃銅新派日晷 以緯度劃分時區 今日 推介5：黃銅新派日晷 以緯度劃分時區 推介6：藍陶蚊香座 純日本手作 今日 推介6：藍陶蚊香座 純日本手作 最新專欄文章 更多 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 今日 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 推介8：不銹鋼水樽 真空隔熱兼可噴霧 今日 推介8：不銹鋼水樽 真空隔熱兼可噴霧 推介7：Bjørn Wiinblad花瓶 全新限量款式 今日 推介7：Bjørn Wiinblad花瓶 全新限量款式 推介6：藍陶蚊香座 純日本手作 今日 推介6：藍陶蚊香座 純日本手作 推介5：黃銅新派日晷 以緯度劃分時區 今日 推介5：黃銅新派日晷 以緯度劃分時區 消費資訊 家居 日本 家具 建材 網購平台 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入