推介4：開胃拉麵毛巾 全棉吸汗吸水力強

日本拉麵絕對是國粹！來自Felissimo自家品牌「YOU+MORE！」的全棉毛巾，就以多款湯拉麵為設計主題，令人食指大動。入鄉隨俗的你，可能習慣了以筷子夾起麵條，再大口吸麵的傳統食法。這個幸福的瞬間

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