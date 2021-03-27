推介5：黃銅新派日晷 以緯度劃分時區 置業家居 2021/03/27 分享： 沒有時針、分針及鐘擺的日晷，以啞光黃銅及透明啞加力結合而成。擺放時，不論放於窗前或陽光下，也須把透明的啞加力前端指向北方，才可投影出大概時間。另外，由於深色表面較難顯示投影效果，所以大家不妨在日晷下鋪 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 今日 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 推介2：Imechen軟性地板 抗菌防臭可剪裁 今日 推介2：Imechen軟性地板 抗菌防臭可剪裁 推介3：收納箱有椅背 摺合式夠慳位 今日 推介3：收納箱有椅背 摺合式夠慳位 推介4：開胃拉麵毛巾 全棉吸汗吸水力強 今日 推介4：開胃拉麵毛巾 全棉吸汗吸水力強 推介6：藍陶蚊香座 純日本手作 今日 推介6：藍陶蚊香座 純日本手作 最新專欄文章 更多 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 今日 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 推介8：不銹鋼水樽 真空隔熱兼可噴霧 今日 推介8：不銹鋼水樽 真空隔熱兼可噴霧 推介7：Bjørn Wiinblad花瓶 全新限量款式 今日 推介7：Bjørn Wiinblad花瓶 全新限量款式 推介6：藍陶蚊香座 純日本手作 今日 推介6：藍陶蚊香座 純日本手作 推介4：開胃拉麵毛巾 全棉吸汗吸水力強 今日 推介4：開胃拉麵毛巾 全棉吸汗吸水力強 消費資訊 家居 日本 家具 建材 網購平台 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入