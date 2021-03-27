推介5：黃銅新派日晷 以緯度劃分時區

沒有時針、分針及鐘擺的日晷，以啞光黃銅及透明啞加力結合而成。擺放時，不論放於窗前或陽光下，也須把透明的啞加力前端指向北方，才可投影出大概時間。另外，由於深色表面較難顯示投影效果，所以大家不妨在日晷下鋪

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