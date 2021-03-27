推介6：藍陶蚊香座 純日本手作

可愛的藍陶小豬，不是擺設亦不是茶壺，其實是別致的蚊香座。設有手環及掛鈎的手工藝品，可掛上蚊香外，當然亦可放塔香，尤其適合蚊卵繁殖季節。日本滋賀縣出產的陶器舉世知名，亦是日本六大古窯之一。陶土中的天然成

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