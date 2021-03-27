推介7：Bjørn Wiinblad花瓶 全新限量款式

已故丹麥畫家及設計師Bjørn Wiinblad，被譽為近代最富想像力、辨識度最高的全方位藝術家，作品涵蓋繪畫、陶瓷、玻璃、傢俬、服裝以至產品包裝等。他擅長為筆下人物塑造幸福童臉，再配合大自然素材，如

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