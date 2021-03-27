推介8：不銹鋼水樽 真空隔熱兼可噴霧 置業家居 2021/03/27 分享： 普通不銹鋼水樽毋須介紹！它特別在於矽膠噴咀，兼具噴霧功能，尤其適合運動或夏天外出時使用。以冰水或常溫水噴噴面、噴噴皮膚更可即時降溫。幼細的霧化水珠，不會令皮膚濕漉漉，一試無妨。直徑約7x高度約27厘米 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 今日 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 推介2：Imechen軟性地板 抗菌防臭可剪裁 今日 推介2：Imechen軟性地板 抗菌防臭可剪裁 推介3：收納箱有椅背 摺合式夠慳位 今日 推介3：收納箱有椅背 摺合式夠慳位 推介4：開胃拉麵毛巾 全棉吸汗吸水力強 今日 推介4：開胃拉麵毛巾 全棉吸汗吸水力強 推介5：黃銅新派日晷 以緯度劃分時區 今日 推介5：黃銅新派日晷 以緯度劃分時區 最新專欄文章 更多 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 今日 人氣網站Felissimo 買盡趣怪日系雜貨 推介7：Bjørn Wiinblad花瓶 全新限量款式 今日 推介7：Bjørn Wiinblad花瓶 全新限量款式 推介6：藍陶蚊香座 純日本手作 今日 推介6：藍陶蚊香座 純日本手作 推介5：黃銅新派日晷 以緯度劃分時區 今日 推介5：黃銅新派日晷 以緯度劃分時區 推介4：開胃拉麵毛巾 全棉吸汗吸水力強 今日 推介4：開胃拉麵毛巾 全棉吸汗吸水力強 消費資訊 家居 日本 家具 建材 網購平台 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入