推介8：不銹鋼水樽 真空隔熱兼可噴霧

普通不銹鋼水樽毋須介紹！它特別在於矽膠噴咀，兼具噴霧功能，尤其適合運動或夏天外出時使用。以冰水或常溫水噴噴面、噴噴皮膚更可即時降溫。幼細的霧化水珠，不會令皮膚濕漉漉，一試無妨。直徑約7x高度約27厘米

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