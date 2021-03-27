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推介一：Kangaroo座廁 加設腳踏免「吊腳」

置業家居 2021/03/27

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Güral Vit繼2012年憑WC Health座廁首度榮獲德國Red Dot Design Award殊榮後，相隔多年再推出創意新作，同樣以健康及用家為本為大前題。這款Kangaroo座廁以袋鼠命

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欄名 : 新材有道

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