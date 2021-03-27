推介二：Jade座廁 掛牆安裝玩顏色

掛牆式座廁愈出愈多，Güral Vit新近亦推出座廁系列Jade，以顏色為賣點，加上水箱收藏在牆身之中，令外觀設計更富現代感。闊35.5x深53x高32.5厘米的座廁，客人可根據個人身形及使用習慣決定

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