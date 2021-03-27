推介二：Jade座廁 掛牆安裝玩顏色 置業家居 2021/03/27 分享： 掛牆式座廁愈出愈多，Güral Vit新近亦推出座廁系列Jade，以顏色為賣點，加上水箱收藏在牆身之中，令外觀設計更富現代感。闊35.5x深53x高32.5厘米的座廁，客人可根據個人身形及使用習慣決定 ... 欄名 : 新材有道 相關文章 土耳其Güral Vit 改寫潔具歷史 今日 土耳其Güral Vit 改寫潔具歷史 推介一：Kangaroo座廁 加設腳踏免「吊腳」 今日 推介一：Kangaroo座廁 加設腳踏免「吊腳」 最新專欄文章 更多 土耳其Güral Vit 改寫潔具歷史 今日 土耳其Güral Vit 改寫潔具歷史 推介一：Kangaroo座廁 加設腳踏免「吊腳」 今日 推介一：Kangaroo座廁 加設腳踏免「吊腳」 西班牙Microtex 新物料時代 2021/03/20 西班牙Microtex 新物料時代 Zazzeri跨世代創意 2021/03/06 Zazzeri跨世代創意 antoniolupi從臉盆創作牆飾 2021/02/20 antoniolupi從臉盆創作牆飾 建材 土耳其 傷健共融 家居 設計 消費資訊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入