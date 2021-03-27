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土耳其Güral Vit 改寫潔具歷史

置業家居 2021/03/27

分享：

臉盆設計五花八門，卻離不開單一功能。榮獲德國iF Design Award的Double Deck臉盆，來自土耳其潔具品牌Güral Vit。二合一功能既可洗手亦可洗腳，同時方便家中大小朋友使用，甚為

...

欄名 : 新材有道

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