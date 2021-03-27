土耳其Güral Vit 改寫潔具歷史 置業家居 2021/03/27 分享： 臉盆設計五花八門，卻離不開單一功能。榮獲德國iF Design Award的Double Deck臉盆，來自土耳其潔具品牌Güral Vit。二合一功能既可洗手亦可洗腳，同時方便家中大小朋友使用，甚為 ... 欄名 : 新材有道 相關文章 推介一：Kangaroo座廁 加設腳踏免「吊腳」 今日 推介一：Kangaroo座廁 加設腳踏免「吊腳」 推介二：Jade座廁 掛牆安裝玩顏色 今日 推介二：Jade座廁 掛牆安裝玩顏色 最新專欄文章 更多 推介二：Jade座廁 掛牆安裝玩顏色 今日 推介二：Jade座廁 掛牆安裝玩顏色 推介一：Kangaroo座廁 加設腳踏免「吊腳」 今日 推介一：Kangaroo座廁 加設腳踏免「吊腳」 西班牙Microtex 新物料時代 2021/03/20 西班牙Microtex 新物料時代 Zazzeri跨世代創意 2021/03/06 Zazzeri跨世代創意 antoniolupi從臉盆創作牆飾 2021/02/20 antoniolupi從臉盆創作牆飾 建材 土耳其 傷健共融 家居 設計 消費資訊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入