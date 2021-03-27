速定通關路綫圖 增全民打疫苗誘因

疫情趨緩，意味第4波疫情接近尾聲，市民對接種疫苗的意慾可能會減弱，尤其是很多人對疫苗猶豫，港府防疫控疫策略應作出調整，將打疫苗和經濟復常掛鈎，並參考外國經驗，訂出放寬限聚措施和通關路綫圖，讓市民為爭取早日復常而願意更積極接種疫苗。

各業增設誘因 鼓勵員工接種

連日源頭不明個案維持1宗，前天更是四個多月來首次錄得清零，政府專家顧問許樹昌形容疫情已接近尾聲，但仍需觀察多7至10天。疫情漸受控，教育局宣布復活節後放寬回校上面授課堂的學生比例至三分二；而旅發局為刺激消費，推出「賞你住」活動，市民可憑800元零售餐飲實體店收據正本，享用500元本地酒店住宿折扣優惠，都在在採取行動落實經濟社會逐漸復常。

惟要經濟復常，關鍵是全港要有逾7成市民接種疫苗，可是當前不少人仍對疫苗抱觀望態度，疊加疫情緩和，打針的迫切性大減，都會影響復常進度。港府需要對防疫策略有新規劃，務求將打針和經濟復常掛鈎，才能增加市民接種的意慾。

港府應參考英國制定解除封城路綫圖的做法。英國自去年底展開大規模接種計劃，當2月中旬有逾1,500萬人（22%）接種第1劑疫苗達標後，便很快公布解封路綫圖，由3月底起分四階段逐步放寬限聚措施，讓部分行業分段重開，爭取6月底解封。結果英國人為爭取復常而紛紛打疫苗，迄今已接種了逾3,177萬劑，即每百人的接種率達47%。

事實上，本港很多行業深受疫情重創，不少打工仔為了開工，都積極配合政府的防疫措施，如兩周檢測一次。一些至今仍未復業的酒吧和麻將館，更主動提議要員工打疫苗，爭取當局允許其復業。港府有必要盡快制定路綫圖，如接種率到達某個水平，哪些高風險行業可復業，令有關員工懷着希望，願積極接種。受影響的行業更要自行想方設法提供誘因，讓員工主動打針。

宜改宣傳手法 借偶像分享經驗

港府同時應趁疫緩，着手與內地和周邊地區商討通關事宜，尤其香港與新加坡早已達成旅遊氣泡協議，只要過去7天日均少於5宗源頭不明個案，便可啟動兩地旅遊。當局亦應主動與周邊多國商討疫苗互認，入境免檢疫安排。港人渴望出外旅遊，若能爭取到這些通關便利，相信有助提高疫苗接種率。

此外，當局須加強疫苗宣傳工作，不能單靠平鋪直敘的廣告，有必要找一些偶像歌手或網紅，透過在網上分享打針經驗，來增加市民對疫苗的信心，尤其當局準備將接種年齡下限由30歲放寬至18歲，青年大多講求感受體驗，要增加青年群組接種率，當局有必要改變宣傳策略。

美英接種率之高，除了當地政府的高效運作外，還與當地借助一些名人宣傳策略有關。例如英國政府透過歌星艾頓莊、影星米高堅的幽默風趣片段，為疫苗接種進行宣傳，美國影星珍芳達接種疫苗後，在社交網絡分享打針後感受，更予人親切感。

港人深受疫情反覆折騰，港府有必要令市民明白打針是經濟復常的必要條件，積極盡快打，才能盡早走出防疫隧道，重見曙光。

責任編輯：劉婉雯