網絡時代，連過往的冷門研究即考古都變成熱門話題，發布會作網上直播，四川三星堆的新發現確是轟動，掀起另一次這新時代的三星堆熱。

其實，在80年代有過一次，那是1986年的大規模發掘和厲害的出土發現（最早的發現其實早在上世紀20年代），伴隨當時流行外星人UFO等話題，三星堆出土的那批不似傳統中國華夏臉孔和器具造型的青銅古物，就被炒熱成外星人曾登陸四川散播文明的奇聞。

現在去三星堆旅遊蠻方便，距成都不遠，遊四川時可列為必走行程，因為見聞的確不一樣，像真去了另一個古代和星球。現在考古博物館已在大片三星堆旅遊景區中，館內的珍藏有青銅凸眼面罩和近三米高的巨人，值得一看。

今次祭祀坑的新發現，主要有兩個重點，最吸引人目光是一個只殘存約三分一的金面具，全金製造較少見，好快網上都把今次的發現造成表情包去流通，讓三星堆又再次潮起來。另一個普通人不太留意，但據專家講是懂研究門路的人就會視為重大發現的，是找到一片片、小堆組成的「黑炭」薄片，分析後竟然發現，這是帶有絲綢性質的物料，證實古代這區域曾出現過絲綢製品，以年份而言，亦即說三千多四千年前，巴蜀一帶就有絲綢流通，比得上北方的絲綢之路，確認了之前一直提出但未有考古證實的「南方絲綢之路」的理論。

那意味着，那時期的中國西南，極可能已是打通東南亞和內亞的重要樞紐，不讓北面的絲路專美。而這亦有可能解釋到那些面具造型奇怪之處，就是它可能是內亞文明東傳過來的影響（一直有埃及和巴比倫元素說法），古代巴蜀在文明上可能更近於後者，只是後來被中原華夏文明同化了。