那些年，所謂的減肥餐單，早餐一片多士、一隻烚蛋，午餐一碗魚蛋米，下午茶一個蘋果，晚餐一碗灼菜、少許蒸魚及白飯；今日，大家對跟營養師減磅，或許仍停留在等同要吃得清淡的概念：少油、少鹽、少糖，蔬菜只能白灼，肉類也是蒸或灼，跟餐單的話，就要斷絕與朋友外出吃飯，諸如此類。

可是，即使決心跟隨這些乏味的減肥餐單，也不保證可成功減磅，磅數減得到也有反彈的危機；因為食物味道太寡，往往令人感覺空虛，缺乏口慾的滿足感；過分抑壓的話，反會隨時一下子暴食，停不了口的零食，或是突然想吃個濃味的焗豬扒飯、肉醬意粉，體重也因而控制不了。

如果在家自行煮食的話，不如用咖喱粉辣椒粉煮咖喱雞、低脂忌廉芝士煮白汁海鮮意粉、韓式辣醬煮雞肉炒年糕、番茄醬煮茄汁豬扒、粟米忌廉蓉煮粟米魚柳；蔬菜也不建議經常單用水灼，可用上日本鰹魚湯底、昆布湯煮蔬菜及菇類，以瑤柱、蝦乾熬湯再煮蔬菜，亦可用蒜蓉、薑汁炒，甚至煮金銀蛋浸時菜等，以增加味道及滿足感，令人減低餐與餐之間想食零食的心癮。

即使並非經常在家煮食，也可多選不同的食肆，日本魚生飯、泰式海南雞配白飯、柚子大蝦沙律、韓式泡菜豆腐海鮮湯飯、台式牛𦟌湯麵配溏心蛋、上海嫩雞煨麵配醉雞、陳醋雲耳，甚至車仔麵的清湯魷魚雞腎牛肚麵、三文治店的煙三文魚、煙火雞芝士三文治等，多元化的飲食選擇，將減磅融入日常生活，才能成功達到目標。

（編按：有些人又以為不覺肚餓就不吃，少吃一餐也無妨，可乘機多減一點磅數，到底這做法對不對？讀者可【按此】收看營養師的解說。）