千両推出春之餐目 岩手高級岩蠔打頭陣

千両由即日起至5月16日推出季節限定的春之餐目，會分3個階段進行，分別由即日起至4月6日供應的蠔、4月7日至26日供應的黑糖平政魚，以及4月27日至5月中的赤貝。以第一階段的蠔為例，首推有令和之怪物（

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