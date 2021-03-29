棉花：我對世界的影響你真知道？

近日「新疆棉花」事件鬧得沸沸揚揚，愈演愈烈。部分國際產品品牌說不用新疆棉花，指涉及「強制勞動」，違反人權；亦有品牌緊急聲明表示支持使用新疆棉，內地及港台明星藝人也表態。輿論已有太多相關報道及事件分析，不多贅述。棉花不單是我們穿上身的衣物之類這麼簡單，因着棉花，世界歷史還改變了，例如美國南北戰爭其一是因棉花而起，並非為解放黑奴，本欄會在這兩天談談棉花與世界，包括棉花和美國的關係，和英國的關係，棉花與資本主義等等。

美獨立戰爭 部分因棉花而起

棉花可以說是人類最重要的一種農作物，早在5,000年前，印度次大陸及南美洲秘魯一帶就發現這種可以紡綫造衫的作物，歐洲人認識棉花相對就遲得多。西方國家其實一開始和棉花是無緣的，棉花喜歡溫暖陽光，歐洲寒冷氣候很難生存，只有在熱帶和亞熱帶地區才容易。也因此，最早棉花產地集中在這些地區如印度、南美、加勒比海等，甚至伊朗和埃及都是自古就有棉花產業，但是分散孤立。

各大棉花產地都是自給自足小農經濟，和全球化扯不上邊，也沒有誕生資本主義的空間，直至歐洲殖民者伴隨大航海的歷史進程來到這些地區之後，動了念，將棉花從產品變為商品，並企圖施加控制。

歐洲人起初對棉花沒好感，因為他們的羊毛產業受到威脅，當時英國和荷蘭長期控制歐洲羊毛貿易，卻受到來自印度棉布的衝擊。盛產羊毛的英國，有商會甚至向國會施壓，禁止印度棉紡品入口。然而，好東西禁不了，歐洲民眾有需求，商人陸續轉投棉紡產業，利用英國政府在大航海時代建立的海外優勢，在印度、加勒比海、非洲，構建龐大棉花生產網絡。

收購下一步，便是加工，對於英國人來說，這一步更加有利可圖。18世紀60年代，隨着以珍妮紡紗機為代表的第一次工業革命的開展，機械紡織機取代了人手。1781年，英國紡紗消耗510萬磅原棉，到1800年，紡紗量已達到5,600萬磅。在大量生產下，原本是奢侈品的棉紡織品亦變成大眾消費品。

英國在19世紀殖民印度後，鼓勵當地種植園主多種植棉花。以英國為代表的歐洲殖民者，是棉花經濟的上層得益者，自己國家無棉花，用殖民地的棉花，通過機器生產大量棉布，再通過傾銷各地包括殖民地，賺取巨大利潤。當印度的棉農被捲入西方人主導的棉花產業鏈時，他們沒有從中收穫甚麼益處。雖然為西方消費者提供廉價棉花製品，利潤卻大多歸於歐洲商人，和生產者無關。

在棉花經濟刺激下，人類歷史上最臭名昭著的奴隸貿易迅速增長。法國人看到加勒比海地區原本甘蔗種植園的潛力，改種棉花。巨大利潤吸引下，愈來愈多種植園主從非洲購買更多黑奴，這些黑奴在歐洲白人從原住民手中搶來的土地上，為白人資本家年復一年種植着「白色黃金」。至於英國就更厲害，美國作為英國殖民地的時代，美洲種植園為英國生產大量廉價棉花原材料，非洲就為美洲的種植園提供大量免費勞動力，就是黑奴。

根據統計，從哥倫布發現美洲開始到1888年正式廢除奴隸貿易，約一半黑奴是在1780至1888年這大約100年間抵達美洲的。可以說西方國家第一次工業革命的騰飛，是建立在無數黑奴血肉受苦之上。

美國獨立後，1793年，一名叫惠特尼（Eli Whitney）的人，製造了一種軋棉機（cotton gin），是一種快速而且簡單地分開棉花纖維和種子的機器，生產力比人手分離高得多，把軋花生產效率提高很多倍，擁有這種技術，種植棉花的人年收入至少提升一倍。金錢的激勵下，接下來美國白人種植園主引進更多黑奴。

據《Empire of cotton：A Global History》《棉花帝國--一部資本主義全球史》一書，僅僅在1790至1820年的30年間，就有25萬名奴隸被轉移到美國南方，商人又從非洲等輸入約17萬奴隸，整個美國約有100萬黑奴在棉花種植園工作，成為英國紡織業最重要原料提供者，當英國的棉花收購價上漲，奴隸們不但未能改變生活，反而日子更難過，鞭子不停地抽打，催促着他們趕工。

19世紀上半業，美國出口商品一半以上都是棉花，可以說棉花主導着美國經濟，當時美國政界、財經界對廢奴阻力極大，在這些資本家、政治家、種植園主眼中，奴隸是美國經濟騰飛的基礎。

受惠於棉花的歐洲商人建立棉花商會，出現早期的棉花期貨交易，尚未到埠的棉花，在這種模式下交易，各種資本主義商業新手段的進化，比蘇格蘭式銀行制度、荷蘭式有限責任公司制度發展得更快。這一切都圍繞棉花而展開，以歐洲為中心的棉花商業勢力逐漸成形，除了引導商業金融進化，棉花商人有的是錢，也就有政治影響力，國家力量無可避免地進入這個領域，奴隸販運、貿易保護都有西方政府的影子。

催生資本主義 棉花亦有份

從白銀到胡椒、從瓷器到鋼鐵，似乎每一種參與過全球貿易的貨物都能連結起一段世界史。當把棉花放在全球史大背景下觀察的時候，就會發覺西方世界並沒有神氣到哪裏。這也從側面說明，資本主義誕生，並非以和平商業形式，也並不是讓所有人都獲益，而是帶有破壞原本秩序的性質。

資本主義在世界的構建，有好處亦帶來壞處，但並不如鼓吹者所宣揚，像棉花那樣潔白無暇。棉花，不僅是串聯全球的重要貨品，亦是資本主義起源催生劑。伴隨資本主義興起，帶來傳統生活方式改變，棉花還改變了美國政治，無論北方的自由主義者怎麼辯解，南方的蓄奴州是美國資本主義誕生的試驗場。然而這種進步，是以犧牲黑奴為代價的。美國南北戰爭，亦非簡單用解放黑奴來定義，其中的禍因，是因為棉花而打仗，明天續談。